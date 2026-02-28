Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ESTAFA ECONÓMICA

"Onlyfakes": Así ha llamado la Guardia Civil a una estafa económica a personas mayores para costear droga y plataformas para adultos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 29 años en Cuenca acusado de estafar a varias personas mayores. Destinó más de 30.000 euros a suscripciones de una conocida plataforma de contenido para adultos y a apuestas online, y el resto a la compra de estupefacientes.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido en Cuenca a una persona, de 29 años de edad, por estafar más de 150.000 euros a dos matrimonios de avanzada edad, utilizando su posición de confianza y su acceso a la información financiera. El detenido destinó más de 30.000 euros a suscripciones de una conocida plataforma de contenido para adultos y a apuestas online, y el resto a la compra de estupefacientes. En los registros practicados han sido intervenidas distintas sustancias estupefacientes como cocaína, pastillas de MDMA, MAMP, marihuana y hachís en grandes cantidades, supuestamente para consumo propio.

Dos parejas de avanzada edad estafadas

Tras la denuncia presentada por un matrimonio de avanzada edad a comienzos del año pasado, en el que manifestaban la existencia de movimientos bancarios inusuales en sus cuentas bancarias, los guardias civiles dieron comienzo a la investigación. Los agentes comprobaron la existencia de otra pareja de personas de avanzada edad que también había sido víctima de estafa. Ambos habían sido estafados con casi 150.000 euros.

Les sacaba el dinero en metálico de sus cuentas

Recabada la documentación bancaria, la Guardia Civil realizó un análisis y estudio específico de la trazabilidad digital de las operaciones para localizar al autor de las estafas y lograron identificar y detener a una persona que, utilizando su posición de confianza y acceso a la información financiera, obtenía el dinero en metálico de las cuentas de las personas estafadas y lo incorporaba a su circuito personal mediante ingresos en efectivo, transferencias y apuestas online con el objetivo de blanquear y disimular el origen ilícito de los fondos.

Se le acusa de cinco delitos

La Guardia Civil realizó dos registros en domicilios ubicados en la ciudad de Cuenca, donde fueron intervenidas distintas cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína, pastillas de MDMA, MAMP, marihuana y hachís. También se intervinieron móviles, memorias USB de almacenamiento, un ordenador portátil y diversa documentación. Al detenido se le imputan los supuestos delitos de estafa,apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes.

