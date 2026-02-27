Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
AUDIOS COMISARIO

"Ya me has dado antes una colleja" "¡Estoy muy nerviosa!": El sollozo de la subordinada del comisario de Policía que le acosaba

Son unas grabaciones muy duras en las que se escuchan las amenazas del comisario a su subinspectora en la embajada de España en la India. Esto ocurrió durante meses. El ministerio del interior suspendió al comisario en abril del año pasado y la Audiencia Nacional lo está investigando.

Audios entre el comisario de la Policía y la subinspectora

"Ya me has dado antes una colleja", "¡Estoy muy nerviosa!": El sollozo de la víctima en respuesta al policía que le acosaba

Paula Hidalgo
Publicado:

Este viernes, se ha revelado otro presunto caso de acoso en la Policía Nacional. Después del revuelo causado por la denuncia al exDAO por parte de una agente, 'El País' ha publicado unas grabaciones en las que un comisario insulta, amenaza y denigra a una subinspectora en la embajada de España en la India. La víctima ha denunciado que estos comentarios ocurrieron durante meses.

El ministerio del Interior suspendió a ese comisario en abril del año pasado y ahora la Audiencia Nacional lo está investigando por acoso laboral y agresión sexual. Se trata de Emilio de la Calle, a quien su subordinada denunció por agresión sexual, acoso laboral y sexual, lesiones y amenazas.

Más de veinte horas de grabación en los que se escuchan vejaciones de un nivel devastador, como: "¿Qué hago te pego? ¿Te doy una hostia? ¿A ver si con un ojo morado?". Estas frases están incluidas en la querella, a las que la víctima le responde: "Ya me has dado antes una colleja", y el comisario le protesta que "era cariñosa".

Una situación inadmisible que comenzó en julio de 2024 con la incorporación de la víctima al puesto, y en marzo del año pasado ya avisó a sus superiores de lo que estaba sufriendo. Tuvo que aguantar amenazas del comisario como: "Te dejo como un trozo de carne, te reviento". También comentarios de carácter sexual: "Vete a casa, date una ducha y saca el satisfyer". Una denigración constante y que hacía a la víctima sollozar.

"Te falta ser más puta"

La agente, mientras trabajaba bajo las órdenes del comisario, llegó a decirle: "Estoy muy nerviosa". A lo que el contestó: "Pues tranquilízate chica, tómate un Valium". Era una desacreditación sin descanso. Además, le indicaba cómo tenía que vestirse: "Ponte escotes para estas fiestas, que tienes un escote muy bonito", asegurando que eso "a un tío lo va a aflojar: Te voy a explicar con una mujer. No es lo mismo que te abroches la camisa hasta aquí a que sueltes los botones. ¿Me entiendes por dónde voy?" Y añadía comentarios más degradantes: "Te falta ser más puta, hay que ver igual con las debilidades humanas". Incluso le llegó a espetar: "Si yo te tengo que ver desnuda somos compañeros".

El comisario la controlaba, rondaba su casa y le advertía: "Cierra la ventana que te entran los monos" o "Si yo te digo que no salgas a la calle sola, no salgas". En uno de los episodios más graves, ella asegura que se desmayó en el trabajo y que él la llevó a su casa, donde la besó sin consentimiento. La querella incluye la grabación de la cámara interior de la vivienda que registró el acto.

El comisario también insultaba a la víctima diciendo que "sufre un retraso mental" y burlándose de ella en tono autoritario: "Soy tu jefe, te lo metes por el culo". En otro de ellos le grita que "de casa se viene llorao, meao y cagao...¿vale? Y si no, a la guardería. Esto es la puta Policía. Entendido, ¿guapa? Esto es la pasma, la policía. Y aquí, tonteriítas las justas".

