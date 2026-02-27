Cuatro vuelcos y una tradición con historia, así se saborea el Día Internacional del Cocido en Vallecas

Comienza el esperado cocido nocturno de la Ruta del Cocido Madrileño, y Pancipelao, en Vallecas, lo celebra por todo lo alto. Aquí, el ambiente se llena de aromas tradicionales. En Madrid, hay 47 restaurantes incluidos en la ruta del cocido. Además, los hay de todas las variedades. Desde el madrileño hasta el maragato, pasando por el montañés. Pues bien, este restaurante, reconocido con el premio a toda una trayectoria dentro de la Ruta, se ha convertido en uno de sus grandes referentes. Su gran secreto: "El género es de primera calidad, tenemos la mejor materia prima. Pero, sobre todo, lo hacemos con mucho cariño. No tiene más misterio".

1.340 cocidos

Solo el mes pasado sirvieron 1.340 cocidos, una cifra que confirma que, en Madrid, cuando baja el sol, también se despierta el apetito por la tradición. Aunque lo más común es disfrutar del cocido a la hora de comer, siempre es un buen momento para disfrutar de este manjar de la gastronomía española. En este local de Vallecas, se podrá disfrutar de jueves a sábado hasta finales de marzo.

Cuatro vuelcos

En este restaurante, la experiencia se vive en cuatro vuelcos: primero, un arranque potente que concentra toda la esencia del guiso, acompañado de croquetas crujientes "son las mejores que he probado en mi vida"; después, el caldo humeante que reconforta, previamente colado y desgrasado; seguido de los garbanzos con verduras, patata, zanahoria, y pelotas. El broche final, morcillo, chorizo, tocino, morcilla y pollo.

A fuego lento

Una cena contundente, de las que invitan a levantarse despacio de la mesa, disfrutando de los particulares sabores que ofrece cada plato y salir con una sonrisa después de haber disfrutado de un buen caldo caliente, combinado con carnes y verduras. Todo comienza 6 horas antes de la cena. Ahí, encienden los fogones y preparan el cocido a fuego lento. Porque en la capital, la cuchara también tiene su momento estelar por la noche.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.