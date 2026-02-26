Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Tenerife y Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional sitúa el epicentro en el espacio marítimo que separa a las dos islas.

Luis Alcantud
Publicado:

Un terremoto de magnitud 4,1 ha sacudido varios municipios de Tenerife y Gran Canaria. Así lo ha informado la Red Sísmica Canaria (INVOLCAN). "Este terremoto NO TIENE relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife", han agregado. El Instituto Geográfico Nacional sitúa el epicentro en el espacio marítimo que separa a las dos islas.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el terremoto y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad (*el tema que sea*) en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

