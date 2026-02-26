TERREMOTO
Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Tenerife y Gran Canaria
El Instituto Geográfico Nacional sitúa el epicentro en el espacio marítimo que separa a las dos islas.
Un terremoto de magnitud 4,1 ha sacudido varios municipios de Tenerife y Gran Canaria. Así lo ha informado la Red Sísmica Canaria (INVOLCAN). "Este terremoto NO TIENE relación alguna con la sismicidad volcánica registrada en Tenerife", han agregado. El Instituto Geográfico Nacional sitúa el epicentro en el espacio marítimo que separa a las dos islas.
