Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán responde y lanza misiles en territorio israelí

Estados Unidos e Israel han iniciado este sábado una operación militar contra Irán que sus autoridades han calificado como un "ataque preventivo" con el objetivo de neutralizar amenazas inminentes contra su territorio. La ofensiva ha comenzado poco después de las ocho de la mañana, cuando las sirenas antiaéreas se han activado en distintas zonas del país, alertando a la población sobre una posible escalada del conflicto. Según ha reconocido Donald Trump en su red social Truth, el objetivo es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní, y ha asegurado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Declarado el estado de emergencia

El Ministerio de Defensa israelí ha señalado que la acción busca frenar un eventual ataque con misiles balísticos y drones desde Irán. Según el comunicado oficial, existía información de inteligencia que apuntaba a un riesgo inmediato para la población civil israelí. Ante esta situación, el ministro de Defensa ha declarado el estado de emergencia en todo el país por un periodo inicial de 48 horas, ordenando la suspensión de clases, la limitación de reuniones públicas y el funcionamiento del país bajo esquema de actividades esenciales. Además, se ha cerrado el espacio aéreo israelí y se han cancelado todos los vuelos.

En paralelo al anuncio israelí, medios iraníes han informado de varias explosiones en Teherán, especialmente en áreas del centro y norte de la capital. Varios testigos reportaron columnas de humo visibles tras las detonaciones. Aunque las autoridades iraníes han confirmado los estallidos, no han ofrecido por el momento un balance oficial sobre daños o víctimas. Los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj,

Donald Trump pide a la población que "tome el Gobierno"

Donald Trump ha pedido a la población iraní que "esté lista" para tomar el Gobierno, una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní, y ha pedido a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo "inmunidad total" si lo hacen.

La respuesta de Irán

Según han informado las fuerzas armadas en un comunicado, el Ejército de Israel ha detectado este sábado un lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán. "Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado.

