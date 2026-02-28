ORIENTE PRÓXIMO
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán responde y lanza misiles en territorio israelí
El presidente de Estados Unidos ha pedido a la población iraní que "esté lista" para tomar el Gobierno, una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní.
Estados Unidos e Israel han iniciado este sábado una operación militar contra Irán que sus autoridades han calificado como un "ataque preventivo" con el objetivo de neutralizar amenazas inminentes contra su territorio. La ofensiva ha comenzado poco después de las ocho de la mañana, cuando las sirenas antiaéreas se han activado en distintas zonas del país, alertando a la población sobre una posible escalada del conflicto. Según ha reconocido Donald Trump en su red social Truth, el objetivo es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní, y ha asegurado que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".
Declarado el estado de emergencia
El Ministerio de Defensa israelí ha señalado que la acción busca frenar un eventual ataque con misiles balísticos y drones desde Irán. Según el comunicado oficial, existía información de inteligencia que apuntaba a un riesgo inmediato para la población civil israelí. Ante esta situación, el ministro de Defensa ha declarado el estado de emergencia en todo el país por un periodo inicial de 48 horas, ordenando la suspensión de clases, la limitación de reuniones públicas y el funcionamiento del país bajo esquema de actividades esenciales. Además, se ha cerrado el espacio aéreo israelí y se han cancelado todos los vuelos.
En paralelo al anuncio israelí, medios iraníes han informado de varias explosiones en Teherán, especialmente en áreas del centro y norte de la capital. Varios testigos reportaron columnas de humo visibles tras las detonaciones. Aunque las autoridades iraníes han confirmado los estallidos, no han ofrecido por el momento un balance oficial sobre daños o víctimas. Los medios oficiales de Irán han informado de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj,
Donald Trump pide a la población que "tome el Gobierno"
Donald Trump ha pedido a la población iraní que "esté lista" para tomar el Gobierno, una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní, y ha pedido a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas prometiendo "inmunidad total" si lo hacen.
La respuesta de Irán
Según han informado las fuerzas armadas en un comunicado, el Ejército de Israel ha detectado este sábado un lanzamiento de misiles desde Irán hacia su territorio, en represalia por el bombardeo israelí contra Teherán. "Los sistemas defensivos están actuando para interceptar la amenaza", recoge el comunicado.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán corta el servicio de internet en todo el país
El Gobierno iraní ha cortado el servicio de Internet en todo el país poco después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques aéreos contra la nación persa: "Irán está en medio de un apagón de internet casi total con una conectividad del 4% respecto a los niveles normales", ha indicado a través de sus redes sociales la organización Netblocks, que vigila el tráfico y la censura en la red.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Las imágenes del ataque a Irán
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo: Estados Unidos confirma su participación en la ofensiva
Estados Unidos ha confirmado su participación en la ofensiva junto a Israel, según ha confirmado un alto cargo estadounidense en la cadena Al Jazeera.
Última hora del ataque de Israel a Irán en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora del ataque de Israel a Irán.
