Brutal agresión grupal en Barcelona a un hombre con un cuchillo

Los vecinos del barrio del Raval en Barcelona han tenido que volver a presenciar una nueva brutal pelea en grupo. Ocurrió a las diez de la noche del 24 de febrero en el distrito de Ciutat Vella, en la plaza de Josep M. Folch i Torres. Al parecer, según las primeras informaciones, un hombre armado se acercó a un grupo de unas siete personas y estos responden agrediéndole con violencia, con patadas y puñetazos, incluso usando el arma para ello.

Después de ser localizado por la policía y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la víctima fue trasladada al hospital y continúa ingresado en estado grave, aunque no se teme por su vida. Al parecer, el hombre, que tiene antecedentes, se acercó a ellos para robarles, según las primeras teorías. Los Mossos están en busca de los autores de la paliza, unas siete personas, todavía sin éxito. Se cree que en el grupo hay presencia de menores.

Las imágenes del ataque, como se puede ver en el vídeo, son muy duras: los jóvenes golpean a la víctima con mucha violencia y después huyen, abandonando al hombre en el suelo.

Paco, vecino del barrio de toda la vida, explica a un equipo de Antena 3 Noticias que el barrio cada día está más degradado e inseguro, "aunque hay vigilancia, esto va a peor", dice. Cada día hay peleas, puñetazos, y venta de drogas, según cuenta.

Toni Castejón, Portavoz Sindicato de los Mossos d’Esquadra, detalla que la víctima no ha colaborado con la policía ni ha querido poner denuncia, y todo apunta a un robo con violencia. Por parte de la policía catalana, se han abierto diligencias para esclarecer lo sucedido.

"Es una zona muy complicada, se está haciendo un esfuerzo por parte de la Policía, se están haciendo muchas identificaciones porque hay mucha presencia de armas blancas", ha explicado Castejón en el programa Espejo Público esta mañana.

