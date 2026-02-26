Aparecen 15 pangolines muertos ocultos en una maleta en Barajas

La Guardia Civil ha incautado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas quince ejemplares muertos de una subespecie de pangolín que viajaban ocultos en una maleta procedente de Etiopía. La intervención tuvo lugar el pasado 16 de febrero, cuando agentes de la Unidad de Fiscal y de Fronteras inspeccionaron el equipaje de una pasajera llegada en un vuelo desde Adís Abeba.

Según ha informado la Dirección General del Instituto Armado, la maleta fue sometida a control por rayos X, donde se detectaron diferentes tonalidades y densidades que despertaron la atención de los agentes. Ante estas anomalías, se procedió a la apertura del equipaje en presencia de su propietaria.

En el interior se hallaron los quince animales muertos, envueltos en plástico, con un peso total de 40 kilos. Los pangolines están incluidos en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula y restringe su comercio para proteger la especie.

Tras el hallazgo, la pasajera ha sido investigada como presunta autora de un delito contra la fauna. Los ejemplares intervenidos han sido remitidos a la autoridad nacional CITES para su estudio, catalogación y valoración, conforme a los procedimientos establecidos.

La actuación se enmarca en las funciones de resguardo fiscal del Estado que desempeña la Guardia Civil en el ámbito aduanero. Entre sus cometidos figuran la prevención y persecución del contrabando, el narcotráfico, el fraude y otras infracciones de carácter fiscal bajo la dependencia funcional de la autoridad aduanera.

Control en frontera y lucha contra el tráfico ilegal

La intervención en Barajas pone el foco en el tráfico ilegal de especies protegidas, una actividad perseguida por la normativa internacional. El convenio CITES establece mecanismos de control para evitar la comercialización de animales y plantas amenazados.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas constituye uno de los principales puntos de entrada internacionales a España, lo que obliga a reforzar los controles sobre mercancías y equipajes susceptibles de ocultar productos prohibidos.

