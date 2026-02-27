Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran muerto a un hombre en plena calle de Gijón

Una mujer dio el aviso a las autoridades tras encontrárselo en una plaza.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Irene Rodríguez
Publicado:

A primera hora de la mañana una persona ha avisado a la Policía Nacional de la presencia de un cuerpo sin vida en una zona céntrica de Gijón. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Comisaría, el hallazgo habría sido en la plaza de Nicanor Piñole, cerca del paseo de Begoña.

Ahora, los agentes investigan la muerte de un hombre encontrado muerto en la ciudad asturiana. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional de Seguridad Ciudadana, de la Brigada de Policía Judicial y de la Científica para recabar pruebas mientras se esperan los resultados de la autopsia.

Todo apunta a que podría tratarse de una persona sin hogar que dormía en la plaza de la calle Alfredo Truán de Gijón.

Por otra parte, cinco días después de haber sido abandonado por los agentes del ICE, han encontrado muerto a Shah Alam, un refugiado con una discapacidad visual severa que no hablaba inglés y apenas podía comunicarse. Fue arrestado en 2025 tras un malentendido con la policía local al llevar en la mano una barra de ducha que utilizaba como bastón debido a su ceguera parcial, pero los agentes la confundieron con un arma.

Tras aquel incidente, Alam pasó casi un año en prisión y, para evitar su deportación, se declaró culpable de delitos menores. Finalmente, fue liberado el 19 de febrero después de pagar una fianza. Sin embargo, su puesta en libertad resultó fatal: los agentes del ICE lo dejaron a ocho kilómetros de su vivienda, sin ayuda ni medios para orientarse. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado sin vida, poniendo de relieve una trágica cadena de negligencias.

