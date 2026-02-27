Los problemas de la vivienda se multiplican con el divorcio

Si ya el problema de adquirir una vivienda es complicado para cualquiera, cuando se trata de un proceso de divorcio o separación los problemas se multiplican y agudizan. Más de 600 abogados de familia de toda España se han dado cita en el congreso de la Asociación Española de Abogados de Familia, AEFA. Lola López-Muelas, su presidenta, responde a Antena 3 Noticias sobre los problemas con las custodias de los menores, herencias, y quién se queda con la casa, ese bien tan codiciado, en una separación o divorcio.

Pregunta: ¿Quién se queda con la casa cuando no hay menores?

Respuesta: No hay una regla específica para saber quién se va a quedar con la vivienda, asegura la abogada, Lola López-Muelas. Depende de la capacidad económica de los convivientes. Si uno tiene más dinero, es posible que el otro tenga que salir de la casa temporalmente. Se le puede conceder alrededor de dos o tres años hasta que sea independiente económicamente. Normalmente la vivienda se atribuye al que menos capacidad económica tiene hasta que pueda encontrar vivienda.

P: ¿ Y cuándo hay menores ?

R: Cuando hay hijos menores, depende de a quién se le otorgue la custodia, si se le otorga a un solo progenitor, sea el padre o la madre, la vivienda es para los niños siempre, ahora bien, esto tiene un límite no es ilimitado en el Código Civil se recoge que es hasta los 18 años. Cuando los hijos cumplen 18 años el progenitor que ha tenido que salir puede reclamar el uso de esa vivienda.

P: ¿Quién se queda con la casa cuando la custodia es compartida?

R:En custodia compartida el que menos capacidad económica tiene se queda con la vivienda, pero solo se la queda uno o dosaños, una vez trascurrido ese periodo, el otro progenitor, que también tiene a los menores en custodia compartida, puede acceder a la vivienda. Muchas veces el juez sugiere que vendan esa vivienda porque en el plazo máximo de dos años, el progenitor que menos tenga va a tener que salir o bien propone un uso alternativo.

P: ¿Funciona el sistema de "la casa nido"?

R: "La casa nido " es ese sistema en el que los niños no se mueven, pero se mueven los progenitores. Esto se ha demostrado en sentencias de Audiencias y el Supremo, que trae más problemas que soluciones. Puede pasar que uno de los adultos deje la casa sucia, el otro acceda cuando no le toca o sin permiso o se lleven los muebles cada vez que va... Esto solo funciona si la pareja se lleva muy bien y los dos deciden que la casa es para los niños y eso es sagrado.

P: ¿Qué ocurre si uno de los convivientes introduce una nueva pareja en el domicilio?

R: Puede darse lo que se conoce como una "extinción de uso". Pongamos por caso que uno de los progenitores tiene concedida la casa para uso de los menores, si este progenitor mete en la casa a un tercero de manera habitual, puede suponer que el otro diga; "No, ese tercero no tiene derecho de uso" y la casa pierde el carácter de uso familiar.

P: ¿La mejor opción es la venta de la casa común?

R: Sí, pero siempre depende de la situación del que se queda en la casa. En la mayoría de las ocasiones son las mujeres las que se quedan en la casa por cuidar a los niños y sin sueldo. Por lo tanto necesitan tiempo para reincorporarse al mercado laboral y por eso es necesario un margen de uso, de dos o tres años. Por otro lado, también es injusto que una persona salga del domicilio, continúe pagando una hipoteca y no tenga donde vivir.

P: ¿Son muchas las parejas que conviven a la fuerza?

R: El dato más reciente del que disponemos es de hace dos años y puede que haya subido un poco más. El 36% de las parejas no se separan por motivos económicos.

En la Asociación Española de Abogados de Familia hemos detectado que cada vez hay más parejas que conviven en la misma casa familiar porque no tienen la posibilidad de irse a otra vivienda. Esto da lugar muchas veces a conflictos, violencia de género y violencia contra los menores, que sufren muchísimo el conflicto. El problema de la vivienda es un drama que tiene que solventarse cuanto antes, dice la presidenta de AEAFA.

