A prisión un supuesto pastor evangélico por abusar sexualmente de menores: "Les decía que eran ejercicios espirituales"

Los Mossos d'Esquadra confirman que, por el momento, se han presentado seis denuncias por abuso sexual contra él. Las agresiones se habrían producido en el despacho del centro religioso durante varios años.

Cintia Martí
Publicado:

El supuesto pastor de un centro evangélico de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, ingresó este lunes en prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntamente haber agredido sexualmente, al menos, a seis menores. Según confirman los Mossos d’Esquadra, se han presentado por el momento seis denuncias en su contra.

Antena 3 Noticias ha podido hablar con Kenia Maldonado, madre de dos de las víctimas del presunto religioso, que en el momento de los hechos eran menores. Según relata la mujer, el supuesto pastor se aprovechó de la confianza que tenía con las jóvenes para abusar de ellas: "Les decía que eran ejercicios espirituales que debían ser un secreto entre Dios, él y ellas", explica.

Las hijas de Kenia eran todavía menores cuando sufrieron las agresiones sexuales. "A mi hija mediana le preguntaba si tenía la menstruación. A los 11 años, cuando le vino, comenzaron los abusos con ella", relata Maldonado. Los hechos, que se habrían prolongado durante varios años, se habrían producido en el despacho del propio centro evangélico de l'Hospitalet de Llobregat. Maldonado asegura que el detenido preguntaba a las menores sí venían acompañadas y, al asegurarse de que no, aprovechaba la ausencia de adultos para cometer los hechos.

Kenia Maldonado se enteró de esta situación hace unos meses. "Mi hija se lo contó a su hermana y ahí supieron que ambas habían sido abusadas", asegura. En ese momento, las menores decidieron contárselo a su madre y ponerlo en conocimiento de los Mossos d’Esquadra. La mujer está convencida de que, además de las seis víctimas que han denunciado, hay muchas más que, por temor, deciden no contarlo.

El supuesto pastor evangélico, en prisión desde el lunes por los presuntos delitos de agresión sexual, estaría siendo investigado también por un posible delito contra el patrimonio. Según denuncian las familias, habrían sido, además, víctimas de una estafa económica por su parte. "Hacía que cada fin de año le diéramos uno de nuestros salarios al completo", relata.

Los familiares de las víctimas exigen ahora el cierre de este centro evangélico de Hospitalet de Llobregat que, después de la detención del supuesto pastor, continúa estando abierto.

