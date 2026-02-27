Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere un motorista menor de edad sin carné al chocar contra un camión en Valladolid

La motocicleta del menor ha chocado contra un camión.

Ángela Clemente
Publicado:

Un motorista, menor de edad y sin carné de conducir, ha muerto este viernes en Valladolid al chocar su motocicleta contra un camión en la calle Sajambre de la capital.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha explicado que, tras recibir el aviso los servicios de emergencias, la Policía Municipal, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl se han trasladado hasta el lugar junto a una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

En el lugar de los hechos, los sanitarios han confirmado el fallecimiento del motorista. Hasta el lugar también se ha desplazado el Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para prestar atención a los familiares del joven.

Fuentes de la Policía Municipal, han precisado a EFE, que el padre del menor ha sufrido un ataque de ansiedad y ha tenido que ser atendido.

