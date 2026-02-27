Muere en prisión el 'cuidador' condenado por el crimen de la viuda negra de Alicante

Francisco Pérez Ortega, conocido como el 'cuidador' el caso de la llamada viuda negra de Alicante, ha fallecido a los 65 años mientras cumplía condena en una prisión de la provincia. El hombre había sido sentenciado a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de José Luis Alonso, cuarto marido de Concepción Martín, ocurrido en agosto de 2018.

Según han confirmado fuentes conocedoras del caso, Pérez Ortega murió el pasado martes tras permanecer ingresado por una enfermedad grave en el módulo de seguridad del Hospital General Doctor Balmis de Alicante. Hasta ese momento cumplía condena en el centro penitenciario de Villena.

Un crimen tras dos semanas de matrimonio

El asesinato tuvo lugar entre las 21:30 y las 22:00 horas del 20 de agosto de 2018 en un aparcamiento al aire libre situado frente al mar, en la zona de La Albufereta, en Alicante. La víctima, un camionero jubilado de 69 años, se había casado apenas quince días antes con Concepción Martín en la localidad de Sax.

Según se acreditó en el juicio celebrado en 2020, la mujer citó a su marido con el pretexto de una cena. Le informó de que acudiría también su cuidador y le pidió que no se sorprendiera si ambos vestían prendas oscuras. Durante la velada, explicó, depositarían flores en memoria de familiares fallecidos.

Cuando los tres se encontraban en el lugar acordado, Pérez Ortega atacó a la víctima con un objeto tipo destornillador. Al mismo tiempo, la mujer lo sujetaba y le propinaba golpes. El hombre falleció a consecuencia de una veintena de incisiones en el pecho y el cuello, además de los golpes recibidos.

Interceptados por una agente fuera de servicio

La agresión fue observada a cierta distancia por una agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio practicando deporte por la zona. La funcionaria se dirigió al lugar y logró interceptar y retener a la pareja hasta la llegada de las primeras patrullas, aunque no pudo evitar el fallecimiento de la víctima.

En el proceso judicial, el jurado popular declaró culpables de asesinato tanto a Concepción Martín como a Francisco Pérez Ortega. Ella fue condenada a 23 años y medio de prisión y él a 22 años y medio.

Pérez Ortega, familiar de la condenada, había permanecido ingresado en dependencias sanitarias antes de su fallecimiento. Con su muerte se extingue la responsabilidad penal que cumplía en prisión por uno de los crímenes más mediáticos ocurridos en la ciudad de Alicante en los últimos años.

