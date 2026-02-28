Efemérides de hoy 28 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 28 de febrero? 

El 28 de febrero de 1954, la multinacional estadounidense Westinghouse lanza al mercado el primer televisor NTSC a color. El modelo, conocido como Westinghouse H840CK15, permite por primera vez la recepción de emisiones en color compatibles con el sistema de televisión analógico NTSC (National Television System Committee), aprobado oficialmente en Estados Unidos en 1953. Este estándar garantiza que las emisiones en color puedan verse también en blanco y negro en los televisores antiguos, facilitando la transición tecnológica.

El aparato cuenta con una pantalla de 15 pulgadas y un precio elevado para la época, lo que limita inicialmente su difusión. Este lanzamiento abre el camino a la televisión en color como nuevo modelo de consumo audiovisual. Durante la siguiente década, la televisión evoluciona, aumentando progresivamente la producción de contenidos en color. Abriendo la etapa a una nueva era en el sector, mucho más cercana a la experiencia real para el espectador.

Un 28 de febrero, pero de 1900, se funda el equipo de fútbol portugués Grupo Sport Lisboa, actualmente conocido como SL Benfica. El club nace en el barrio lisboeta de Belém a partir de la iniciativa de un grupo de jóvenes encabezados por Cosme Damião, figura clave en sus primeros años. Poco después adopta el nombre de Sport Lisboa e Benfica tras su fusión con el Sport Clube de Benfica

Con el paso del tiempo, el Benfica se consolida como uno de los grandes referentes del fútbol portugués y europeo. Es el club con más títulos de liga en Portugal y protagoniza una de las épocas más brillantes del fútbol continental en los años sesenta, cuando conquista dos Copas de Europa consecutivas. Actualmente disputa sus partidos en el Estadio da Luz.

¿Qué pasó el 28 de febrero?

1707.- Una Ordenanza de Felipe V modifica el diseño de la bandera, con la cruz de Borgoña, acorde con el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones.

1848.- Se proclama oficialmente la segunda República francesa, en la que se implantará el sufragio universal masculino y la abolición definitiva de la esclavitud.

1922.- Gran Bretaña declara unilateralmente la independencia de Egipto.

1939.- Manuel Azaña dimite como presidente de la Segunda República española y se exilia a Francia.

1947.- El Ejército nacionalista de Taiwan reprime un levantamiento popular y causa más de 20.000 muertos.

1974.- Estados Unidos y Egipto restablecen relaciones diplomáticas, rotas siete años antes.

1980.- Andalucía aprueba en referéndum acceder a la autonomía con el procedimiento del artículo 151 de la Constitución Española.

1984.- El cantante estadounidense Michael Jackson es galardonado con ocho premios Grammy por su álbum 'Thriller'.

1988.- Se celebra el primer sorteo de la Bonoloto, una de las modalidades de la Primitiva española.

2013.- El papa alemán Benedicto XVI renuncia oficialmente por voluntad propia a su pontificado, en una decisión histórica, cuyos precedentes hay que buscarlos siete siglos atrás.

2023.- 57 muertos en el choque de dos trenes en el centro de Grecia, en el peor accidente ferroviario de su historia.

¿Quién nació el 28 de febrero?

1886.- José Gutiérrez-Solana, pintor y escritor español.

1890.- Vaslav Nijinsky, bailarín ruso.

1901.- Linus Pauling, científico estadounidense.

1942.- Brian Jones, músico británico, uno de los miembros fundadores de The Rolling Stones.

1966.- Paolo Futre, futbolista portugués.

1999.- Luka Dončić, jugador de baloncesto esloveno.

¿Quién murió el 28 de febrero?

1916.- Henry James, escritor estadounidense.

1941.- Alfonso XIII, rey de España.

1981.- Alvaro Cunqueiro, escritor español.

2004.- Carmen Laforet, escritora catalana.

2019.- Xabier Arzalluz, político español.

2021.- Juan Antonio Otero, "Oti", músico español.

¿Qué se celebra el 28 de febrero?

El 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y el

Día de Andalucía.

Horóscopo del 28 de febrero

Los nacidos el 28 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero, se celebran san Leandro y santa Marana.