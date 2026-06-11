Un incendio en el Hospital de Manacor (Mallorca) obliga a desalojar varias áreas y reubicar pacientes

Este jueves por la tarde, se ha declarado un incendio en el interior del Hospital de Manacor, en Mallorca, El fuego ha obligado a desalojar por precaución varias zonas del edificio y a reubicar a parte de los pacientes mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar la situación.

Como medida de seguridad, el hospital ha procedido al desalojo de una de las alas de la segunda planta, concretamente la zona 2ª A, así como del área de psiquiatría. Los pacientes ingresados en la segunda planta han sido trasladados a otras dependencias del centro sanitario, mientras que los usuarios del área de psiquiatría han sido evacuados de forma temporal al patio exterior.

El fuego se ha declarado en una planta subterránea

Según han informado los Bomberos de Mallorca, el incendio se ha producido en la planta -1 del centro sanitario. Aunque las causas todavía no se han determinado, las primeras hipótesis apuntan a que el origen podría estar en la cocina.

El incendio se ha originado durante la tarde y se ha movilizado a los Bomberos de Mallorca, que se han desplazado hasta el hospital para extinguir las llamas. A media tarde, el incendio se encontraba bajo control.

Desde el Hospital de Manacor y el IBSalut han señalado a Europa Press que todas estas actuaciones se han realizado de manera preventiva y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones. Por el momento, no se han reportado heridos ni afectados por el incidente.+

Dos muertos y 24 heridos en el incendio de Magaluf

Éste es el segundo incendio ocurrido en Mallorca en las últimas 24 horas. Dos personas han muerto y 24 han resultado heridas por un incendio que se originó sobre las 5:20 horas de la mañana de este jueves en Magaluf. Del total de heridos, cuatro han tenido que ser trasladados a dos hospitales. En concreto, al Hospital Son Llàtzer y dos a Son Espases. Además, una de las personas que ha resultado herida grave en el incendio ha sido trasladado a la clínica Juaneda, ubicada en Palma.

El inmueble quemado está situado en la calle Martín Ros García. Al parecer, este incendio se ha originado en la tercera planta del edificio y se ha extendido rápidamente a los apartamentos más altos. Se investiga si el incendio lo provocó un cortocircuito en un frigorífico.

El Ayuntamiento de Calvià, que ha decretado dos días de luto oficial, ha emitido un comunicado para agradecer la solidaridad de los hoteles del municipio, de Palma y de los comerciantes de la zona de Torrenova, lugar donde está el edificio siniestrado denominado Trianon II. Tal y como señalan desde el Consistorio, "gracias a la colaboración y solidaridad de hoteleros de Calvià y Palma, todas las personas del edificio afectado podrán ser realojadas en diferentes hoteles".

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