El fentanilo, un potente opioide sintético, entra en las cárceles

Los funcionarios de prisiones, asociados en los sindicatos tanto de ACAIP como CSIF han detectado el aumento de ketamina y fentanilo en las cárceles españolas. Se introduce a través de las cartas. Impregnan la droga como el fentanilo 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína, en los folios de las cartas y en las fotos. Estas sustancias se mezclan con otros productos, que también pueden ser tóxicos, como aceite de motor. Después rompen los folios en trozos muy pequeños, lo que en el argot carcelario se llama "papelitos" lo mezclan con tabaco y lo fuman. Estos "papelitos" se venden entre los propios presos. El problema de esta droga es que es indetectable. Los perros, encargados de la seguridad y de chequear correspondencia y paquetes a los presos, no detectan el olor de estas drogas, porque no huelen y porque todavía no han sido entrenados para ellos.

VARIOS CASOS MORTALES

La sustancia se detecta dentro de la cárcel, cuando ya es tarde en las autopsias o cuando hay varios casos en la misma cárcel con los mismos síntomas.Al principio el fentanilo y la ketamina produce un efectgo "zoombie" de relajación total, es inmunodepresora, pero cuando el efecto desaparece, quienes la toman pueden tener episodios de agresividad. Al consumo de estas drogas hay que sumar la medicación, que muchos de los internos tienen pautada en la prisión. Por lo tanto la mezcla se convierte en un cóctel explosivo. Ya ha habido varios casos en Estremera, en Puerto III y en Algeciras, Cádiz. Es muy peligroso para los funcionarios y para los propios internos. Se detectó el consumo de fentanilo en un interno de la cárcel de Valdemoro, porque estaba bajo un brote psicótico que le estaba provocando morderse a sí mimo.

Los funcionarios piden soluciones rápidas, si no el problema se agravará

Por eso los trabajadores de prisiones piden isótopos para pasarlos por los folios, así podría también saberse quién introduce la droga. Otra opción es fotocopiar las cartas y tirar las originales. Ambos métodos en presencia de los internos, claro está. En octubre del 2025, se incautaron 29 parches de fentanilo ocultos en la ropa interior de un interno en el Centro Penitenciario de Villabona, Asturias, cuando un recluso intentaba introducir la sustancia tras un permiso. Los parches fueron detectados durante un cacheo que se le hizo al interno al notarlo nervioso y sudoroso tras un permiso. Pero detectarlos no es lo habitual. Además de estos casos en Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, también ha habido en Galicia. Funcionarios de las cárceles de Lugo ya han advertido de la entrada de drogas de diseño que no solo pueden llevar a la muerte a los presos, sino que también pueden poner en peligro la vida de los trabajadores.

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