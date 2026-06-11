Hallan un cadáver en una calle de Pamplona con signos de muerte violenta

La Policía investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado este jueves por la tarde en una zona ajardinada situada entre Pamplona y Barañáin. Las primeras investigaciones apuntan a una muerte violenta después de que los agentes detectaran una herida por arma blanca en el pecho de la víctima.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la calle Remiro de Goñi, junto a los ascensores de Etxabakoitz norte. Fue una mujer que paseaba a su perro por un área habilitada para mascotas quien encontró el cuerpo y avisó de inmediato a los servicios de emergencia a través del teléfono 112.

Amplio despliegue policial

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Pamplona y agentes de la Policía Nacional, incluidos especialistas de Policía Científica. La zona fue acordonada para facilitar la inspección ocular y la recogida de indicios.

Según las primeras pesquisas, el fallecido es un hombre de origen magrebíy de mediana edad, aunque su identidad todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El cadáver se encontraba tendido junto a unos arbustos cuando fue localizado. Durante varias horas, los investigadores trabajaron sobre el terreno para esclarecer las circunstancias de la muerte mientras la autoridad judicial supervisaba las actuaciones previas al levantamiento del cuerpo. Al lugar ha acudido la autoridad judicial para el levantamiento del cuerpo.

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