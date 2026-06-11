Antena 3Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Pamplona

Hallan un cadáver en una calle de Pamplona con signos de muerte violenta

La víctima presentaba una herida por arma blanca y fue localizada por una mujer que paseaba a su perro en las inmediaciones de Etxabakoitz norte.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEFE

Publicidad

La Policía investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado este jueves por la tarde en una zona ajardinada situada entre Pamplona y Barañáin. Las primeras investigaciones apuntan a una muerte violenta después de que los agentes detectaran una herida por arma blanca en el pecho de la víctima.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la calle Remiro de Goñi, junto a los ascensores de Etxabakoitz norte. Fue una mujer que paseaba a su perro por un área habilitada para mascotas quien encontró el cuerpo y avisó de inmediato a los servicios de emergencia a través del teléfono 112.

Amplio despliegue policial

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Pamplona y agentes de la Policía Nacional, incluidos especialistas de Policía Científica. La zona fue acordonada para facilitar la inspección ocular y la recogida de indicios.

Según las primeras pesquisas, el fallecido es un hombre de origen magrebíy de mediana edad, aunque su identidad todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El cadáver se encontraba tendido junto a unos arbustos cuando fue localizado. Durante varias horas, los investigadores trabajaron sobre el terreno para esclarecer las circunstancias de la muerte mientras la autoridad judicial supervisaba las actuaciones previas al levantamiento del cuerpo. Al lugar ha acudido la autoridad judicial para el levantamiento del cuerpo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, jueves 11 de junio de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

El Papa en Barcelona

Última hora de la visita del papa León XIV a Canarias en directo: "Europa no puede acostumbrarse a que el mar sea un cementerio sin lápidas"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Hallan un cadáver en una calle de Pamplona con signos de muerte violenta

El relato de la nigeriana

El duro relato de una nigeriana prostituida por las mafias: "Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme"

Enfermeras preparando vacunas (Archivo)
Salud

Andalucía convoca plazas urgentes de enfermería por falta de profesionales para el verano

La Imagen del presunto asesino de Barcelona
Crimen Barcelona

La pista clave del crimen en plena calle de Barcelona: el atacante dejó la pistola bajo un casco de bicicleta

Imagen de la Guardia Civil en Punta Umbría
Narcotráfico

Unos narcos abren fuego contra la Guardia Civil en Huelva tras una descarga fallida de hachís

Los narcos fueron sorprendidos mientras descargaban la droga desde una embarcación en la ría de Punta Umbría. Posteriormente, intercambiaron disparos con los agentes, que detuvieron a uno de los responsables del alijo.

Incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva)
Andalucía

Estabilizado el incendio en la comarca del Andévalo, en Huelva

La evolución favorable del incendio permite reducir el nivel de emergencia y autorizar el regreso a sus viviendas de las 96 personas que seguían evacuadas.

Imagen de archivo de una moto de agua

Encuentran la moto de agua que conducía el adolescente de 16 años desaparecido durante una excursión guiada en Roses, Girona

Imagen de archivo de menores en el patio de un colegio

Una niña de 12 años denuncia una agresión sexual por seis compañeros de clase en un cumpleaños

Coche de Guardia Civil

Encuentran la parte inferior de un cadáver en la playa de El Saler, Valencia

Publicidad