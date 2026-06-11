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La pista clave del crimen en plena calle de Barcelona: el atacante dejó la pistola bajo un casco de bicicleta

Los Mossos trabajan con la hipótesis de que el crimen de la calle Balmes en Barcelona sea un ajuste de cuentas entre mafias y han encontrado el arma del crimen en una parada de autobús.

La Imagen del presunto asesino de Barcelona

Los Mossos trabajan con la hipótesis de que el crimen de la calle Balmes en Barcelona sea un ajuste de cuentas | Antena 3 Noticias

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Beatriz Sobrino
Publicado:

Continúa la búsqueda del asesino de la calle Balmes. Un hombre fue abatido de un disparo en la cabeza poco antes de las 10 de la mañana justo el día del gran acto papal en la Sagrada familia. Los Mossos han encontrado en una marquesina de autobús próxima una pistola abandonada y confirman que la hipótesis principal es un ajuste de cuentas entre "mafias balcánicas".

El crimen a 800 metros de una comisaría

Varios testigos del crimen aseguran que se trata de un hombre de unos 40 años y complexión fuerte. Además, circula una fotografía del pistolero en la que se le ve con un casco de bicicleta, una camiseta clara y unas bermudas, muy cerca de la víctima.

Según algunos testimonios, "le disparó a bocajarro y sin mediar palabra". Todo se produce justo frente a la Comisaría de la Policía Nacional. Según María, que se encontraba tomando algo en una terraza fue "algo impactante". La joven explica que "escuché como un petardo extraño, gritos de una mujer y luego vi al hombre tirado en el suelo en una charco de sangre".

Clanes balcánicos enfrentados

Los Mossos barajan la hipótesis de que se trata de clanes balcánicos de la droga que se están enfrentando entre ellos. El asesino dejó en una marquesina la pistola bajo el casco de bicicleta, con el que aparece en una imagen captada por las cámaras de seguridad. Para Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, esa forma de actuar revela que estamos ante un "sicario profesional" y añade "abandonó la pistola, algo que hacen los profesionales porque una vez se comete un asesinato el arma quera marcada".

Por ello, asegura que estamos ante "un profesional del crimen: se dedican a esto, a ejecutar a personas de bandas rivales y a huir". Además, destaca la "sangre fría del pistolero que mató a su víctima a las puertas de la dependencias de la policía".

Reunión de la Conselleria de Interior

Se trata de la tercera muerte en circunstancias muy parecidas en las últimas 3 semanas en Barcelona y se está investigando la relación entre ellas. Hoy la consellera de Interior Nuria Parlón, el director general de Mossos Josep Lluís Trapero, el intendente de la Prefectura Antoni Rodríguez y el comisario jefe Miquel Esquius ha convocado una reunión informativa sobre los últimos hechos violentos relacionados con el crimen organizado.

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