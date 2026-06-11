Andalucía convoca plazas urgentes de enfermería por falta de profesionales para el verano

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha abierto una convocatoria extraordinaria y de carácter urgente para incorporar enfermeras en los centros sanitarios de la comunidad. Todo ante la falta de profesionales disponibles en la Bolsa Única de Empleo y en los listados adicionales de la categoría.

El objetivo, como recoge la propia convocatoria publicada en la web del SAS, es garantizar la cobertura del plan de vacaciones de verano y atender otras necesidades asistenciales que puedan surgir durante el periodo estival, en tanto no existan candidatos en la Bolsa única de Empleo y en los listados adicionales de la categoría Enfermera/o.

Se trata de una convocatoria única coordinada en cada provincia para hospitales y centros de salud. Pueden participar los profesionales de Enfermería que actualmente no estén incluidos en la Bolsa Única de Empleo ni en los listados adicionales, ampliando así el número de candidatos disponibles. También los nuevos egresados que finalizan sus estudios en el mes de junio, incluso aunque aún no dispongan físicamente del título, mediante la acreditación prevista en la convocatoria.

Debido al carácter urgente del procedimiento, el plazo para presentar solicitudes se ha reducido a cinco días hábiles desde la publicación de la convocatoria. Los nombramientos tendrán carácter temporal y podrán prolongarse, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2026. Los llamamientos comenzarán el próximo 23 de junio y las incorporaciones podrán realizarse a partir del 1 de julio, según se detalla en la resolución.

SATSE pide analizar el impacto real del aumento de contrataciones

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucia ha valorado el anuncio del Plan de Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) señalando que, sobre el papel, el incremento de contrataciones anunciado por la Junta de Andalucía es positivo, si bien ha advertido de que es necesario analizar en detalle cómo se traduce en la práctica en los centros sanitarios.

En relación con los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a las organizaciones sindicales, que cifran en 41.639 las contrataciones previstas, un 14% más que en 2025, SATSE insiste en que las cifras globales no garantizan por sí solas una adecuada cobertura asistencial, por lo que ha reclamado conocer el desglose por centros y categorías profesionales.

El sindicato ha explicado que se encuentra a la espera de que se celebren las reuniones de las Comisiones de Centro, aún pendientes, para poder evaluar el impacto real del plan en hospitales y centros de salud y comprobar las necesidades asistenciales y sustituciones que se cubren de forma efectiva.

Asimismo, SATSE ha subrayado que, pese al aumento del 15,2% en las contrataciones de enfermeras —con 14.741 previstas—, estaremos vigilantes a que se garanticen unas ratios adecuadas de profesionales por paciente en todas las unidades abiertas durante el verano, especialmente en servicios sensibles como urgencias hospitalarias y de Atención Primaria.

En este sentido, el sindicato ha reiterado que el objetivo debe ser asegurar una atención sanitaria en condiciones de seguridad tanto para la ciudadanía como para los profesionales evitando sobrecargas de trabajo y situaciones de déficit de personal.

Por otro lado, SATSE ha advertido de las dificultades que persisten para cubrir determinados puestos debido a la falta de profesionales disponibles en la Bolsa de Empleo, por lo que ha reclamado al SAS que, en caso necesario, incluya a enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas en los programas de accesibilidad, que permiten retribuir la realización voluntaria de actividad fuera de la jornada ordinaria para garantizar la asistencia.

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