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Impresionantes imágenes de ballenas en Galicia: "La población se está recuperando, los avistamientos son numerosos"

El Instituto Español de Oceanografía de Vigo ha conseguido, a través de distintos trabajos de investigación, constatar el aumento e incluso recoger espectaculares imágenes de estos cetáceos a escasos metros.

Aumenta el número de ballenas en Galicia

Aumenta el número de ballenas en Galicia

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Úrsula Lorenzo
Publicado:

El rorcual común es la segunda especie más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul. Verlos moverse en el agua es casi hipnótico. Ajenos a las cámaras que están recogiendo cada uno de sus movimientos, estos impresionantes animales de más de 20 metros de longitud se pasean tranquilos por las costas de Galicia, como lo hicieron en otros tiempos, antes de que la caza ballenera mermase considerablemente la población en esta zona.

Entre 1920 y 1985 se calcula que se cazaron hasta 7.000 ejemplares. Fue en ese momento, en 1985, cuando entró en vigor una moratoria europea que puso fin a esta masacre, aunque ya era demasiado tarde. El daño que se le causó a esta especie parecía irreparable. "Su presencia en aguas gallegas pasó a ser anecdótica", explican los expertos.

Los rorcuales están de nuevo en Galicia

Pero los estudios que se están realizando en la actualidad constatan que hay lugar para la esperanza. Son varios los trabajos de investigación que se están llevando a cabo en el marco del proyecto EMPHATIC, bajo el cual se han realizado los vídeos que hoy demuestran que han vuelto. Los rorcuales están de nuevo en Galicia.

Aún se enfrentan a numerosas amenazas, tales como el tráfico marítimo o la contaminación, pero lo cierto es que se trata de una población en recuperación. Dan buena muestra de ello Camilo Saavedra, investigador del grupo de Megafauna Marina del IEO-CSIC, y José Irisarri, camarógrafo submarino de la asociación Ecoloxía Azul. Ambos han colaborado estrechamente para obtener este material que hoy les agradecemos porque, sí, estas imágenes han sido captadas en Galicia, aquí mismo, demostrando, una vez más, la inmensa riqueza de estas aguas.

Los rorcuales son una especie migratoria. Es entre julio y octubre cuando visitan estas latitudes para alimentarse. Lo hacen casi exclusivamente de krill, un pequeño crustáceo que, a su vez, se alimenta de fitoplancton, como el que se concentra en medio de esta enorme biodiversidad marina.

La inmensa riqueza de las aguas gallegas

No son los rorcuales los únicos que aprovechan este paraíso. Además de enormes ballenas, hay también muchas otras especies de cetáceos. Los científicos del Instituto Español de Oceanografía ya aplican nuevas técnicas para su estudio, como el uso de drones para la recogida de muestras o incluso el análisis del microbioma respiratorio. Tecnología con la que, sin interferir en sus comportamientos o costumbres, logran incluso identificarlos genéticamente.

Es decir, son capaces de reconocer a cada ejemplar y saber quién es quién, conocer todos los detalles posibles para seguir trabajando en su protección.

El investigador Camilo Saavedra, del Grupo de Megafauna Marina del IEO-CSIC, confirma esas buenas impresiones: "Al haber aumentado la población, se expande su presencia, ocupa más zonas y, en este caso, una de esas zonas son las costas gallegas. Aquí hubo mucha caza ballenera, precisamente porque había mucha presencia, y ahora constatamos que se están viendo cada vez más".

La recuperación de estos cetáceos es, sin duda, como ellos mismos dicen; un signo de esperanza. Aunque siempre con la vista puesta en los retos que quedan por delante para seguir protegiéndolos. "El océano nos devuelve aquello que le damos; cuidarlo es la única forma de seguir disfrutando de su esplendor", dicen estos investigadores. Y eso, en mayor o menor medida, es cosa de todos.

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