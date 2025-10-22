Dos personas siguen desaparecidas tras el hallazgo de un nuevo cuerpo por la DANA

Dos personas continúan desaparecidas tras las graves inundaciones provocadas por la DANA en la provincia de Valencia. Se trata de Francisco Ruiz, de 64 años, y Elisabeth Gil, de 37. Ambos desaparecieron arrastrados por la riada en distintos puntos de la provincia. La aparición del nuevo cadáver da esperanzas a las familias.

Las labores de búsqueda se mantienen activas. Equipos de emergencias, continúan rastreando las zonas más afectadas, especialmente en los términos municipales de Montserrat y Chiva, donde se les perdió la pista.

Francisco Ruiz desapareció en Montserrat el día de la riada. Logró poner a salvo a sus dos nietos, de 5 y 10 años, subiéndose con ellos al techo de su coche antes de que el agua se lo llevara por completo. Desde entonces, no ha vuelto a saberse nada de él.

También continúa desaparecida Elisabeth Gil, vecina de Chiva y madre de dos hijos pequeños. Se encontraba en el coche junto a su madre cuando la corriente las sorprendió cerca del Hotel La Carreta, a las afueras del municipio.

La fuerza del agua arrastró el vehículo varios metros. Desde entonces, los equipos de rescate trabajan en la zona y en puntos del río donde podrían haber llegado restos del coche.

El cuerpo hallado en Manises podría ser el tercer desaparecido

En paralelo, las autoridades investigan el hallazgo de un cadáver en el cauce del río Túria, a la altura de Manises. El hallazgo del cadáver se produjo sobre las 19.20 horas del martes en el término municipal de Quart de Poblet, Los restos encontrados han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal para su identificación.

Todo apunta a que podría tratarse de José Javier Vicent, desaparecido en Pedralba junto a su hija Susana. Ella fue localizada días después en la playa del Mareny Blau, en Sueca, a unos 90 kilómetros del punto donde se perdió su rastro.

Construyen en zonas inundables

A pesar de los efectos devastadores de la DANA, en varios municipios valencianos se continúa construyendo en zonas con riesgo de inundación, según el informe 'Llueve sobre mojado' de Amnistía Internacional. El documento alerta de que decenas de miles de personas siguen expuestas por la falta de planificación y de una política integral que combine adaptación al cambio climático y derecho a la vivienda.

La organización denuncia que la respuesta institucional ha sido reactiva y descoordinada, y destaca que Paiporta y Catarroja, los municipios con más víctimas mortales, concentran más de 16.000 viviendas en áreas inundables. Además, recuerda que muchas edificaciones se levantaron en terrenos ya catalogados como de riesgo desde 2003, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población.

En cuanto a los daños materiales, las cifras varían entre 11.000 y 16.000 viviendas afectadas.

