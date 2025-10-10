Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sin obstáculos y sin ser detectado, un dron sobrevuela con total libertad la prisión de Sevilla I en Mairena del Alcor

El vídeo circula por redes y está editado, lo que hace sospechar sobre la facilidad que tienen estos artefactos de sobrevolar los centros penitenciarios.

Marta Ojeda
Publicado:

Las imágenes, aparentemente editadas, muestran cómo el aparato accede al interior del recinto sin dificultad, lanzando una bolsa al patio, que parece ser recogida rápidamente por un interno. Posteriormente, el dron se dirige a una ventana iluminada donde otro recluso intenta alcanzar lo que parece otro paquete con ayuda de una escoba.

La escena ha generado gran preocupación entre el personal penitenciario y las autoridades, ya que deja en evidencia la facilidad con la que estos dispositivos pueden vulnerar la seguridad de los centros sin ser interceptados.

Así se reaviva el debate sobre el uso de drones como nuevo método para introducir objetos prohibidos en las prisiones, un fenómeno que ya se ha detectado en otros centros andaluces, como el de Botafuegos, en Algeciras. Aunque no se corresponde con el del vídeo actual, hace poco menos de un mes, en Algeciras, se interceptó otro dron que transportaba un teléfono móvil y drogas para un recluso.

ACAIP- UGT reclaman medidas urgentes

Desde el sindicato ACAIP-UGT denuncian que la situación es insostenible y reclaman medidas urgentes. Por un lado, piden que se modifique la legislación para declarar los centros penitenciarios como zonas de exclusión aérea. Por otro, exigen más recursos técnicos, como inhibidores de frecuencia que impidan el vuelo de estos dispositivos cerca de las instalaciones.

"Estos aparatos suponen una grave amenaza", advierten desde el sindicato a Antena 3 Noticias, ya que su capacidad para sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión los convierte en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales.

El vídeo, más allá de su impacto visual, pone de manifiesto una realidad preocupante: las cárceles no están preparadas para este nuevo tipo de amenazas por lo que las autoridades ya están evaluando medidas para reforzar la seguridad y evitar que estos hechos se repitan.

