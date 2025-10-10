Abaten el toro que se perdió hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos

El toro perdido tras la celebración en Romancos durante un festejo taurino fue localizado este jueves por la tarde por el dispositivo de búsqueda y abatido por agentes de la Guardia Civil.

Ha sido el Ayuntamiento de Brihuega el que ha informado a través de redes sociales de que el toro que se escapó durante un encierro "ha sido localizado", por lo que ya "no constituye peligro para los vecinos de Romancos y pueblos cercanos".

Fuentes del Ayuntamiento de Romancos han explicado a EFE que el animal fue localizado a eso de las 20:00 horas en el monte que va hacia Balconete, en las inmediaciones del lugar donde se le vio por última vez. El dispositivo formado por los vecinos y Guardia Civil que buscaba al toro lo encontró y los agentes abatieron al animal.

El alcalde de Brihuega, Luis Viejo, había pedido a los vecinos mantener la precaución, sobre todo en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías.

Lo ocurrido

El alcalde la localidad explicó como se desencadenó todo. Fue el pasado 4 de octubre cuando en la pedanía de Romancos se celebraba un festejo taurino. Entonces, se produjo la huida del toro, así lo aseguraban por la red social Instagram.

El alcalde recomendaba a la población en el post extremar las precauciones por toda la localidad, sobre todo en las zonas rurales y en los caminos que une Brihuega con sus pedanías, ya que el animal podría estar por allí. Finalmente, la historia ha acabado sin ningún incidente.

