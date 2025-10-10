Vídeo: El Incendio industrial en Constantí, Tarragona que los Bomberos han logrado controlar tras una intensa noche de trabajo

Todo ha quedado en un susto tras el aparatoso incendio declarado anoche en una planta industrial de Constantí, Tarragona. Las llamas, que se originaron en la calle Europa y movilizaron a 22 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, ya están estabilizadas y bajo control.

El aviso se produjo pasadas las diez de la noche, y el cuerpo de Bomberos trasladó dos decenas de dotaciones para extinguir este incendio de la zona industrial. Además de la extinción con agua y espuma, los efectivos protegieron la nave de la empresa y un par de depósitos (uno con aceite y otro de gasoil), que podrían haber peligrado la situación y avivado el fuego.

El incendio, que no afecta a la población, está estabilizado desde las 02.37h de la madrugada y ha quemado también una máquina compactadora. Además, varios operarios de la empresa han ayudado a retirar de la zona desechos que no han quemado para reducir la carga de fuego.“Hemos montado líneas de agua en torno a la pila de residuos, desde las auto-escaleras y con monitores”, han informado desde el cuerpo a través de su red social X. En el lugar también ha operado el Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT) y la Unidad de Drones de los Bomberos de la Generalitat.

Un bombero herido

Además, el incendio de la planta de reciclaje ha provocado la explosión de varios materiales que se encontraban en la zona, como elementos metálicos, que han salido proyectados y han causado daños en empresas cercanas. A raíz de esta explosión, un bombero del cuerpo ha resultado herido leve en un pie y evacuado a un centro sanitario para recibir atención médica, aunque su vida no corre ningún tipo de peligro y no ha habido más afectaciones personales.

Incendio controlado

Por parte de los Bomberos, a primera hora de la mañana han rebajado progresivamente las dotaciones en este incendio de Constantí hasta llegar a controlarlo. Las tareas se han centrado en monitorizar con el equipo de drones la afectación del fuego y ya se ha autorizado el acceso al personal de las empresas cercanas.

Pasado este mediodía, los bomberos continúan con cinco dotaciones, aunque informan de que la cámara térmica no ha hallado más puntos calientes y que a estas horas, el servicio está encarrilado -con condiciones climáticas favorables-, aunque continúan monitorizando la situación para que no haya repuntes. A estas horas, no hay riesgo para la población ni daños personales de gravedad

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com