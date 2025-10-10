Dos nuevos focos de dermatosis nodular contagiosa en Girona

Dos nuevos casos de dermatosis nodular contagiosa (DNC), que solo afecta a ganado vacuno, en granjas de los municipios gerundenses de Peralada y Pedret i Marzà. Un total de cinco casos registrados en Cataluña en esta última semana.

La Generalitat ha intensificado la campaña de vacunación, que asegura que "continua a buen ritmo" por la coordinación de los equipos veterinarios, reforzándola con hasta 4 millones de euros de un fondo de contingencia. Los esfuerzos se centran en un radio de 5 kilómetros de la zona afectada, donde la intensidad vírica es mayor, pero con la intención de ampliarla hasta los 20 kilómetros para crear un "efecto barrera". La intención es vacunar más de 90.000 vacas, por el momento ya se está administrando un primer lote de 15.000 vacunas. El segundo lote, previsto que llegue a principios de semana, contará con 80.000 dosis procedentes del Banco Europeo de Vacunas.

¿Dónde se situan los nuevos brotes?

Los nuevos brotes se sitúan en la misma zona que los anteriores, lo que, junto con que las explotaciones afectadas sean pequeñas, facilita el control y la contención de la enfermedad. Esto no ha evitado que se tengan que sacrificar una trentena de animales, 25 en Pedret i Marzà y 8 en Peralada. Antes de estos casos ya se habían sacrificado 655 vacas en la provincia de Girona.

Esta enfermedad requiere de una respuesta rápida, porque tiene una fácil transmisión a través de insectos. La dermatosis nodular contagiosa se caracteriza por inflamaciones en la piel del animal, lesiones generalizadas y fiebre.

Una de las consecuencias es, también, una disminución de la producción lechera que, junto con el sacrificio de tantos animales y las medidas de prevención, puede tener un gran impacto económico en las explotaciones ganaderas de la zona.

