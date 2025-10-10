Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Arde un autobús turístico en la avenida Diagonal Barcelona

El autobús turístico estaba realizando un recorrido cuando se ha incendiado. El vehículo se ha podido desalojar sin lamentar heridos.

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Un autobús turístico se ha incendiado en Barcelona mientras hacía un recorrido por la ciudad. Ha ocurrido en la avenida Diagonal con la calle Rosselló. Como consecuencia del incendio, se ha levantado una intensa humareda.

Los pasajeros que iban en ese momento subidos han podido ser desalojados sin que haya que lamentar heridos. Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de Bomberos de Barcelona, junto a otros cuerpos de emergencias, ha informado el 112 de la Generalitat.

"El teléfono de emergencias 112 ha recibido una cincuentena de llamadas por el incendio de un autobús en la Avenida Diagonal de Barcelona. Los pasajeros fueron desalojados y no constan heridos En el sitio están trabajando 5 dotaciones bomberos de Barcelona y otros cuerpos emergencias", dice en 'X' el 112.

"Estaba haciendo el recorrido en autobús por Barcelona cuando ocurrió esto. Mi hijo, tres amigos y yo estábamos en la penúltima fila del piso superior y bajamos justo a tiempo. ¡Todos sanos y salvos! ¡Increíble!", cuenta una usuaria víctima del incendio en la red social 'X'.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 10 de octubre de 2025

