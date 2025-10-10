VÍDEO: Robo con violencia a una taxista en Gran Canaria

Apenas una semana después de que un vídeo de un hombre atracando a un taxista a punta de cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria conmocionara a la sociedad, ha vuelto a ocurrir con la publicación de otra grabación similar. Esta vez el suceso ha tenido lugar en la localidad de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, al sureste de Gran Canaria. La víctima del robo esta vez es una mujer conductora. Se trata de una taxista que ejercía su trabajo de noche en el municipio el pasado 30 de septiembre. Sobre las once de la noche, recogió a un pasajero que le solicitó un traslado a una calle cercana de Vecindario.

El recorrido transcurrió con normalidad pero al llegar a su destino, en el momento de pagar la carrera, el usuario del taxi se abalanzó sobre la conductora tratando de robarle la cartera. Tras un breve pero violento forcejeo en el que la víctima sufrió la rotura de sus gafas, el atacante consiguió su objetivo de quitarle la cartera a la mujer y salir huyendo a la carrera. Al encontrarse en una calle poco transitada y no poder pedir ayuda a nadie, la víctima lejos de quedarse quieta, salió corriendo tras el ladrón pero no logró alcanzarlo. Por suerte, casi todos los taxistas de la isla han comenzado a instalar cámaras de vigilancia en sus coches precisamente porque cada vez se repiten más estas situaciones, y gracias a las imágenes de la grabación, la Guardia Civil ha podido constatar la agresión, identificar al autor y proceder a su detención.

El hombre está detenido

En las imágenes de la cámara de seguridad instalada en la parte delantera del vehículo se ve a la mujer conduciendo y al hombre sentado en el asiento de atrás. En un momento dado y de forma amenazante el hombre le pone la mano en el hombro a la mujer que hace un gesto como diciéndole que pare. Entonces el hombre se levanta y se abalanza sobre ella dirigiéndose a su bolsillo en busca de la cartera y ella intenta salir del vehículo pero el atacante se le echa encima impidiendo que salga del coche. Cuando el ladrón consigue su botín, ambos salen del taxi y comienza la persecución frustrada por parte de la mujer para recuperar su cartera.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años acusado de robo con violencia y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana.

Este suceso es otro ejemplo de la situación que sufren los taxistas de la isla que llevan meses poniendo de manifiesto la enorme preocupación del gremio, expuesto a amenazas, agresiones y todo tipo de robos, especialmente durante el horario nocturno y prácticamente a diario

