Diez años y medio de cárcel para el padre que maltrató a su bebé hasta provocarle una parálisis cerebral en Montblanc, Tarragona

La Audiencia de Tarragona ha condenado a diez años y medio de prisión a un hombre de Montblanc por maltratar a su bebé con poco más de un mes de vida hasta provocarle una parálisis cerebral con "secuelas irreversibles". La sentencia también le obliga a indemnizar al menor con un millón de euros por los daños sufridos.

Según recoge el fallo, las agresiones se produjeron entre el 6 y el 13 de febrero de 2019, cuando el padre zarandeó y golpeó al bebé en varias ocasiones, causándole lesiones internas no visibles. El 13 de febrero, ambos padres acudieron al hospital alegando que el niño vomitaba por una posible reacción a un medicamento, pero los médicos vieron lesiones compatibles con maltrato.

El pequeño ingresó en la UCI de neonatos del hospital Joan XIII de Tarragona con una hemorragia cerebral bilateral y daño neurológico severo. Las lesiones le provocaron la pérdida de masa cerebral, afectando gravemente a su visión, audición y movilidad.

La madre, absuelta

Durante el juicio, la madre negó haber participado en las agresiones o haber tenido conocimiento de ellas. La Audiencia la ha absuelto, al considerar que el bebé no presentaba marcas externas que le permitieron sospechas del maltrato.

La sentencia descarta "con total rotundidad" cualquier otra causa médica, como complicaciones del parto o problemas en el embarazo, y concluye que las lesiones fueron consecuencia directa del maltrato físico ejercido por el padre, quien ya había sido investigado por hechos similares con un hijo de una relación anterior.

