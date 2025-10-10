El belén de chocolate de Rute, en Córdoba, cumple 25 años con la aldea del dulce

Ya no se concibe la Navidad sin el tradicional Belén de chocolate de esta localidad cordobesa. Como cada otoño, desde hace un cuarto de siglo, Rute vuelve a oler a cacao y a mazapán cuando se inaugura una de sus tradiciones más queridas.

El Belén de Chocolate de Galleros Artesanos celebra sus 25 años de historia con la llegada de “La Aldea del Dulce”. Se trata de una nueva zona inspirada en el universo del Grinch. Este pequeño pueblo navideño, hecho a base de galleta, merengue y coloridas gominolas, recrea un ambiente festivo y divertido que mezcla el espíritu navideño con el toque travieso del personaje verde más famoso del cine.

La exposición, que nadie se debería perder, se ha convertido en todo un referente del turismo navideño en Andalucía, reúne arte, tradición y mucho sabor. El recorrido hace un repaso por la evolución de estos belenes, desde los primeros, elaborados solo con chocolate negro, hasta las creaciones más coloridas y detalladas de hoy. Escenarios de fantasía, casas de inspiración griega o alsaciana y escenas de cuentos como Aladdín componen un universo dulce que sorprende por su minucioso trabajo artesanal.

El epicentro navideño más dulce

La muestra se completa con algunas de las piezas más aclamadas en años anteriores, como el Harry Potter de mazapán o la espectacular pantalla de Mario Bros realizada con chocolate y glasa. Todo un espectáculo visual y gastronómico pensado para disfrutar en familia.

Junto al Belén principal, los visitantes podrán disfrutar del Museo de Personalidades, donde se exhiben esculturas a tamaño real realizadas con chocolate macizo. Entre ellas, se encuentran representaciones de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Málaga, la Virgen del Rocío, el Gran Poder o la Esperanza Macarena de Sevilla. Como novedad, este año se incorpora la figura de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado de Córdoba, elaborada con un impresionante nivel de detalle.

El Belén de Chocolate y la Aldea del Dulce podrán visitarse del 12 de octubre de 2025 al 5 de enero de 2026, en horario de mañana y tarde. La entrada cuesta 1,50 euros, reembolsable con la compra, y los menores de cuatro años acceden gratis. Con esta edición conmemorativa, Rute vuelve a consolidarse como el epicentro navideño más dulce de Andalucía, un lugar donde el arte y el sabor se dan la mano para despertar la ilusión de grandes y pequeños.

