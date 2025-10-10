Efemérides de hoy 10 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de octubre?

El 10 de octubre de 1994, Madrid recibe a los emperadores de Japón en una histórica visita oficial. Los emperadores Akihito y Michiko inician la primera visita oficial de unos monarcas japoneses a España, marcando un hito en las relaciones diplomáticas entre ambos países. La pareja imperial es recibida con honores en el Palacio Real por los Reyes de España, en una ceremonia cargada de simbolismo y respeto mutuo. Este encuentro refuerza los lazos bilaterales y abre nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como la cultura, la tecnología y el comercio.

Durante su estancia, los emperadores participan en diversos actos institucionales y culturales que destacan la historia compartida y el interés creciente por estrechar vínculos entre Japón y España. La agenda incluye visitas a instituciones científicas, encuentros con representantes del mundo empresarial y recorridos por lugares emblemáticos de la capital. La presencia de Akihito y Michiko en suelo español no solo representa un gesto de amistad, sino también una oportunidad para fortalecer el entendimiento entre dos naciones con profundas tradiciones y valores comunes. La visita de Estado viene precedida de una estancia privada de dos días en Mallorca junto a los reyes de España.

Un 10 de octubre de 2014, la joven activista pakistaní Malala Yousafzai y el defensor indio de los derechos infantiles Kailash Satyarthi son distinguidos con el Premio Nobel de la Paz por su incansable lucha en favor de la educación y la protección de los niños. Malala, símbolo mundial de la resistencia frente al extremismo tras sobrevivir a un atentado talibán, se convierte en la persona más joven en recibir este prestigioso galardón. Por su parte, Satyarthi dedicado durante décadas a liberar a miles de menores del trabajo forzado y la esclavitud. El comité noruego destaca el valor de ambos en la promoción de los derechos fundamentales de la infancia, más allá de fronteras, religiones y culturas.

¿Qué pasó el 10 de octubre?

1798: Los británicos ocupan la isla de Menorca.

1843: La reina Isabel II, con 13 años, coloca la primera piedra en la construcción del Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid.

1856: Se inaugura en Madrid el Teatro de la Zarzuela.

1921: El Ejército español ocupa el monte Gurugú, en la costa de Marruecos.

1941: Se estrena en EE. UU. la película 'Fantasía' de Walt Disney.

1964: Se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), primeros celebrados en Asia y pioneros en la participación de la mujer en competición por equipos.

1986: Un terremoto de 7'5 grados en la escala de Richter causa 2.000 muertos y decenas de miles damnificados en la ciudad de El Salvador.

1990: Se estrena en España la película 'Pretty Woman'.

1997: El excapitán argentino, Adolfo Scilingo, ingresa en prisión por su participación en crímenes durante la dictadura.

2008: Las bolsas mundiales cierran con caídas superiores a las registradas en las crisis de 1929 y 1987 debido a la incertidumbre provocada por la burbuja inmobiliaria estadounidense.

2017: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara la independencia de Cataluña, pero suspende de inmediato sus efectos.

¿Quién nació el 10 de octubre?

1830: Isabel II, reina de España.

1839: Francisco Giner de los Ríos, filósofo y pedagogo español.

1860: Joan Maragall, escritor español.

1901: Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.

1908: Mercé Rodoreda, escritora española.

1948: Xavier Aguirresarobe Zubia, director de fotografía español.

1971: Alicia Alcocer Koplowitz, empresaria española.

¿Quién murió el 10 de octubre?

1985: Orson Welles, cineasta estadounidense.

1986: Antonio di Benedetto, escritor y periodista argentino.

2002: Ángeles Gulín, soprano española.

2009: Luis Aguilé, cantante hispano-argentino.

2022: Anita Kerr, cantante estadounidense.

2023: Amado Jaén, bajista del grupo Los Diablos.

2024: Ethel Kennedy, viuda de Robert F. Kennedy.

¿Qué se celebra el 10 de octubre?

Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, el Día Mundial de las Personas Sin Hogar y el Día Mundial del Huevo.

Horóscopo del 10 de octubre

Los nacidos el 10 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 10 de octubre

Hoy, 10 de octubre, se celebra la Virgen de los Remedios y los santos Tomás de Villanueva, Daniel, Hugolino, Pinito y Paulino.