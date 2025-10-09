Así es el Kit de supervivencia que recomienda Bruselas por si vuelve a ocurrir un apagón

El pasado 28 de abril, alrededor de las 12:30, España se apagó. Lo que parecía un fallo puntual derivó en un colapso eléctrico de horas que afectó a unos 50 millones de personas en la Península y parte del sur de Francia. Trenes detenidos, ascensores bloqueados y comunicaciones interrumpidas dibujaron una escena inédita. El origen: una pérdida súbita de energía y una reacción en cadena en la red que desestabilizó el sistema.

La magnitud del incidente encendió las alarmas en Bruselas, que activó su estrategia de resiliencia ciudadana: un kit de emergencia pensado para 72 horas sin ayuda externa. Hoy, con nuevas señales de estrés en la red, vuelve a ser tema.

Qué preocupa ahora a REE

En las últimas semanas, Red Eléctrica ha alertado de que “el operador del sistema ha detectado (…) variaciones bruscas de tensión en la red eléctrica peninsular que podrían afectar a la seguridad del suministro si no se aplican los ajustes propuestos”. Por ello, REE ha solicitado a la CNMC la aprobación urgente de cambios técnicos que refuercen la estabilidad del sistema. La advertencia es clara: el escenario de abril podría repetirse si no se acometen esas medidas.

Con el recuerdo reciente y el otoño-invierno por delante, la pregunta es inevitable: ¿estamos preparados para otro gran apagón? La respuesta, en clave ciudadana, pasa por lo básico: planificación y un kit mínimo en casa.

El “kit 72 horas”: qué debe llevar sí o sí

Bruselas recomienda un equipo ligero y práctico que cubra necesidades esenciales durante tres días:

Agua potable: botellas o garrafas suficientes.

Alimentos no perecederos: conservas, frutos secos, galletas; que no requieran cocina ni frío.

Medicación esencial: la pauta que necesites para varios días.

Radio a pilas: para seguir la información oficial si caen redes y datos.

Linterna y velas: y pilas de repuesto.

Cargadores portátiles: baterías externas para móvil/tablet.

Efectivo: los cajeros y datáfonos pueden no funcionar.

Abrigo y mantas: el frío sin calefacción se nota rápido; añade saco de dormir si tienes.

Botiquín de primeros auxilios: tiritas, gasas, analgésicos básicos, desinfectante.

Documentación y contactos: una hoja en papel con teléfonos clave (familia, emergencias, seguros).

La propia REE admite tensiones en la red y ha pedido refuerzos regulatorios. A nivel doméstico, un kit sencillo y un plan claro pueden marcar la diferencia entre el caos y una espera asumible hasta que el suministro se restablezca. Pocas cosas, muy concretas, que ganan tiempo y tranquilidad cuando “lo esencial” falla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com