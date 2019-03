El nuevo 'descapotable' para hacer turismo por Madrid

El turista los puede alquilar, 35 euros la hora, y una vez en la carretera, a conocer la ciudad. Tienen tres ruedas, se conducen como una moto y no corren más de 50 kilómetros a la hora.



El guía turístico es un GPS, cuando el vehículo pasa por un monumento, una voz en off explica lo que se ve. No sólo disfruta el turista. Estos pequeños vehículos turísticos no pasan desapercibidos. Se conoce la ciudad, pero de otra manera.