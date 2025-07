El piragüista de Valladolid que salvó la vida de una mujer: "Si no me tiro al agua a por ella, se habría ahogado"

Enrique Navas estaba entrenando como cada día. A bordo de su piragua, afrontaba otra intensa jornada en las crecidas aguas del Pisuerga en Valladolid cuando, de repente, vio mucha policía tanto en los puentes sobre el río como en las orillas. "Alguien me gritó advirtiéndome que una mujer se estaba ahogando", relata el deportista paraolímpico.

Cambió el rumbo y se dirigió hacia el lugar donde una mujer luchaba por mantenerse a flote, pero se le agotaban las fuerzas. "Le pedí que se agarrara a la piragua pero no podía. Intenté guiarla pero, cuando vi que no podía más, me tiré al agua, la agarré y conseguí arrastrarla hasta la orilla", recuerda Navas emocionado. "Si no me tiro, se habría ahogado", sostiene.

El cuarto rescate

Todavía le duele el golpe en el pecho que se dio al tratar de rescatarla, pero el orgullo de haberle salvado la vida, hace que la molestia remita. Y, eso, que no es la primera vez que se enfrenta a una situación similar. Es el cuarto rescate que realiza en el río Pisuerga. A otras dos personas consiguió salvarlas.

"Otra falleció al sacarla a la orilla", se lamenta. Asegura que después de cada uno de los rescates le cuesta conciliar el sueño. "Son momentos de mucha angustia", señala.

Pero, son vivencias que le hacen más grande, si cabe, porque su vida es todo un ejemplo de superación ligada al deporte. Ha sido campeón de natación paraolímpica, bronce en el mundial de Paracanoe y ahora luce otra medalla, la de la vida que ha vuelto a salvar en el río que ve su esfuerzo cada día.

