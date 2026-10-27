Nueva maniobra temeraria: un hombre circula 11 kilómetros en sentido contrario con un patinete eléctrico

Un hombre ha recorrido once kilómetros en sentido contrario con un patinete eléctrico por la carretera C-58, en Barcelona, poniendo en riesgo su vida y la del resto de conductores. Los hechos ocurrieron ayer, y obligaron a los Mossos d'Esquadra a desplegar un dispositivo para detener su marcha.

El trayecto comenzó en Terrassa, en el kilómetro 17 de la vía, y terminó en Ripollet, a la altura del kilómetro 6. Durante todo ese recorrido, el hombre avanzó en dirección a Barcelona por una calzada destinada a la circulación hacia Manresa. La presencia del patinete en una carretera con tráfico de vehículos a motor generó una gran preocupación entre los conductores. Alrededor de la una del mediodía, el teléfono de emergencias 112 recibió numerosas llamadas que alertaban de la situación y advertían

del peligro que suponía la maniobra.

Los agentes de Trànsit de los Mossos d'Esquadra trataron de detener al usuario a la altura de Sabadell. Sin embargo, el hombre no atendió las indicaciones policiales y continuó circulando, prolongando así una situación de riesgo.

Según las imágenes difundidas del suceso, el individuo avanzaba por el arcén y llegó a ocupar el carril izquierdo, habitualmente utilizado por los vehículos para adelantar. La diferencia de velocidad entre un patinete eléctrico y los turismos que circulan por esta carretera incrementaba la peligrosidad de la escena.

Interceptado en Ripollet

Ante la negativa del conductor a detenerse, los Mossos continuaron siguiéndolo con el vehículo policial, circulando en paralelo para controlar sus movimientos. Finalmente, consiguieron interceptarlo en el término municipal de Ripollet. Una vez detenido, los agentes lo acompañaron hasta la siguiente salida, esta vez en el sentido correcto de circulación, para garantizar que tanto él como el resto de los usuarios de la vía quedaran fuera de peligro.

El hombre fue denunciado administrativamente. Por el momento, no han trascendido los motivos que le llevaron a circular en sentido contrario ni las circunstancias que explican su comportamiento. Aunque llevaba casco de protección, una medida básica de seguridad, su conducta generó una situación potencialmente peligrosa durante varios kilómetros en una carretera con tráfico intenso.