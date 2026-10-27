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Benidorm limita el uso de las sillas autopropulsadas

El objetivo es reforzar la seguridad vial en la ciudad.

Imagen de una silla autopropulsada en Benidorm

Benidorm limita el uso de las sillas autopropulsadas | Antena 3 Noticias

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Joaquín Hernández
Joaquín Hernández
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Es una de las imágenes más reconocibles de la ciudad turística: las sillas eléctricas que circulan por el paseo marítimo. Pero el Ayuntamiento ha modificado la Ordenanza Municipal de Movilidad para reforzar la seguridad vial y eso afecta a este tipo de vehículos, ya que, cuando entre en vigor pasado el periodo de exposición pública, no podrán utilizarse las sillas de más de una persona.

Este tipo de vehículos es el preferido por los turistas británicos mayores. Aunque están pensados para personas que tengan problemas de movilidad, muchos los usan a pesar de que pueden caminar con normalidad. Pero se ha convertido en un medio de transporte más en la ciudad. El problema es que el 25% de los accidentes urbanos hay un vehículo de este tipo implicado.

Las sillas autopropulsadas para una sola persona se podrán seguir utilizando en Benidorm cuando entre en vigor la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad. El objetivo de esta modificación es reforzar la seguridad vial en la ciudad y proteger de este modo a los usuarios más vulnerables. De este modo el consistorio quiere que descienda la siniestralidad de estos vehículos de movilidad personal. Para que entre en vigor esta modificación todavía tienen que pasar 30 días que dura el periodo de exposición pública. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento han votado a favor de esta modificación.

Para usar estos vehículos es necesario tener más de 55 años o justificar una movilidad reducida por una discapacidad física o por enfermedad.

Noticias de hoy, martes 27 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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