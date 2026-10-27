Perros y gatos encerrados a oscuras en muebles de cocina en una casa de Velez-Málaga

Los ladridos y maullidos constantes, junto al fuerte hedor que salía de una vivienda de Vélez-Málaga, alertaron a los vecinos de lo que estaba ocurriendo en su interior. Cuando los agentes de la Policía Nacional entraron en el inmueble, encontraron a 61 perros y gatos en un estado deplorable. Algunos estaban recluidos a oscuras dentro de muebles de cocina, sin espacio ni condiciones adecuadas para su bienestar.

La intervención se ha saldado con la detención de una mujer de 53 años, investigada por un presunto delito continuado de maltrato animal, con agravantes de ensañamiento y resultado de muerte de varios ejemplares. Según las pesquisas, recogía perros y gatos de la calle, tanto abandonados como perdidos, y los acumulaba sin control en una vivienda propiedad de su madre, de más de 80 años, sin proporcionarles los cuidados básicos de alimentación e higiene.

Los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Vélez-Málaga localizaron 29 perros y 32 gatos repartidos por las distintas estancias del domicilio. Las condiciones de insalubridad eran extremas y el estado de salud de muchos de los animales obligó a trasladarlos para recibir atención veterinaria urgente.

La investigación apunta a que el sufrimiento se prolongó en el tiempo. Los animales habrían permanecido con enfermedades y padecimientos críticos sin recibir la atención necesaria. El hecho de mantener a algunos encerrados en muebles de cocina, en oscuridad absoluta, forma parte de las circunstancias que la Policía ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial para valorar la posible existencia de ensañamiento.

Buscan familias para los animales rescatados

Una vez atendidos y recuperados, los perros y gatos permanecen bajo custodia en centros de acogida y protección animal de la provincia de Málaga. Ahora necesitan encontrar un hogar definitivo.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para facilitar su adopción gratuita y pide especialmente que se dé una oportunidad a los gatos, cuya tasa de acogida es significativamente inferior a la de los perros.

Las personas interesadas en adoptar pueden solicitar información en el teléfono 952 97 16 63. En el operativo ha colaborado el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que ha sufragado los gastos veterinarios derivados de la asistencia urgente a los animales.

Desnutrición, diarreas sanguinolentas y enfermedades

La mayoría de los animales rescatados presentaban diarreas sanguinolentas, alopecia y problemas oculares. Algunos sufrían enfermedades como leishmaniosis, parvovirus y giardia, que requirieron asistencia inmediata en hospitales veterinarios. También se detectaron casos de sarna, otro de los signos del abandono al que estaban sometidos.

Varios perros llegaron con cuadros graves de desnutrición y deshidratación. Algunos tuvieron que permanecer ingresados para recibir alimentación asistida y tratamientos intensivos. Pese a las intervenciones de urgencia, varios animales murieron. El parvovirus, una enfermedad vírica muy contagiosa, afectó también a otros ejemplares. Entre los casos más graves figura el de un gato que había perdido completamente la visión.