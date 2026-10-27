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Los expertos recomiendan evitar las pantallas hasta los seis años y retrasar el móvil propio hasta los 16

La Plataforma Control Z propone limitar el uso digital en menores y pide que los colegios prioricen el aprendizaje sin pantallas y la protección de la salud infantil.

Informe sobre menores y pantallas de la plataforma Z

Los expertos recomiendan evitar las pantallas hasta los seis años y retrasar el móvil propio hasta los 16 | Antena 3 Noticias

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Javier Lliso
Publicado:

La protección de los menores frente al uso de las pantallas llega a las aulas. La Plataforma Control Z y Ecologistas en Acción han presentado este martes un decálogo de recomendaciones científico-sanitarias para proteger a niños y adolescentes en el entorno digital. Entre sus principales propuestas figuran evitar las pantallas de los 0 a los 6 años, limitar el tiempo de exposición en edades posteriores y retrasar hasta los 16 años el acceso a un teléfono móvil personal con internet.

Sin pantallas hasta los seis años

El documento recomienda evitar el uso de pantallas entre los 0 y los 6 años, salvo excepciones puntuales y supervisadas, como las videollamadas con familiares. La propuesta busca priorizar la interacción humana, el desarrollo del lenguaje, el juego, el movimiento y el descanso durante una etapa clave del desarrollo infantil.

Para los menores de entre 7 y 12 años, plantea limitar el tiempo de exposición a menos de una hora diaria. En la franja de 13 a 16 años, la recomendación es no superar las dos horas al día, incluido el tiempo dedicado a las tareas escolares.

Los autores aclaran que estos límites son recomendaciones preventivas y no umbrales biológicos rígidos. También piden tener en cuenta la calidad de los contenidos, el contexto y la finalidad del uso de los dispositivos.

Retrasar el primer móvil hasta los 16 años

Otra de las principales propuestas del decálogo es no facilitar a los menores de 16 años un teléfono inteligente personal con acceso libre a internet. Para los adolescentes de entre 13 y 16 años, Control Z plantea priorizar teléfonos sin conexión a internet o con funciones limitadas.

La plataforma también defiende retrasar al máximo el acceso autónomo a las redes sociales y promover acuerdos entre las familias para establecer límites comunes.

Estas recomendaciones se enmarcan en el debate sobre la protección de los menores en internet y el proyecto legislativo que plantea elevar de 14 a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales.

Colegios con menos pantallas y más aprendizaje analógico

Las recomendaciones se trasladan al ámbito educativo a través de la Estrategia Digital ZETA, elaborada por el programa Escuela Saludable de Ecologistas en Acción. El documento propone que cada centro establezca cuándo, para qué y cómo deben utilizarse las herramientas digitales, diferenciando las aplicaciones educativas de aquellas destinadas al entretenimiento o a captar la atención.

La estrategia apuesta por recuperar espacios de aprendizaje sin pantallas y reforzar actividades como la lectura, la escritura, el razonamiento matemático, el deporte y las relaciones presenciales.

También propone formar al profesorado en alfabetización digital, desinformación, privacidad e inteligencia artificial, con especial atención a los errores y sesgos de estas herramientas y al riesgo de que sustituyan el razonamiento propio del alumnado.

Salud mental, sueño y responsabilidad compartida

El decálogo advierte de que determinados patrones de uso digital se asocian con problemas de sueño, dificultades de regulación emocional, síntomas de ansiedad y depresión y preocupación por la imagen corporal. Por ello, recomienda establecer horarios y espacios libres de dispositivos, especialmente durante las comidas y antes de dormir.

La propuesta también reclama una mayor coordinación entre los centros educativos y los servicios sanitarios para detectar posibles usos problemáticos.

La Plataforma Control Z insiste en que la responsabilidad no debe recaer exclusivamente en las familias. Administraciones públicas, centros educativos, sistema sanitario, fabricantes y plataformas digitales deben participar en la protección de los menores, con medidas como la privacidad por defecto y la reducción de mecanismos diseñados para prolongar el tiempo de uso.

El objetivo, subrayan sus impulsores, no es rechazar la tecnología, sino adaptar su utilización a las necesidades de desarrollo, aprendizaje y bienestar de niños y adolescentes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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