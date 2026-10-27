Un hombre vive 10 días con el cadáver de su madre en su casa de Cádiz

Un hombre de 53 años ha vivido durante 10 días con el cadáver de su madre, de 78 años, en su casa de Cádiz. A eso de las 22:00 horas de este lunes, fue cuando se descubrió el cuerpo en el domicilio, ya que los vecinos alertaron del mal olor procedente de la vivienda.

Hasta el lugar de los hechos, acudieron efectivos de la Policía Municipal y Nacional que descubrieron en el interior de la vivienda el cadáver de la mujer, fallecida unos diez días antes presumiblemente por causas naturales.

El hijo de la mujer, de 53 años y con problemas de salud mental, había convivido con su madre muerta todos esos días. Los servicios sanitarios le trasladaron en una ambulancia, a la que se subió de forma voluntaria, para ser atendido y evaluado en un centro sanitario.

Por el momento, los investigadores esperan los resultados de la autopsia del cuerpo de la mujer para determinar las causas y circunstancias de la muerte.