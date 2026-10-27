Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente

Muere un trabajador aplastado por una retroexcavadora en una planta de gestión de residuos de Vallecas

El hombre se encontraba trabajando cuando ha quedado atrapado bajo la máquina.

Imagen de archivo de Samur 112

Imagen de archivo de Samur 112 EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Fatal suceso el que ha ocurrido este martes. Un hombre de 45 años ha muerto aplastado por la pala de una máquina retroexcavadora mientras desempeñaba sus funciones en una planta de gestión de residuos en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

Ha sido sobre las 13:40 horas cuando se han producido los hechos en las instalaciones, que están situadas en la calle Almería. Hasta allí se han trasladado los Bomberos de Madrid para liberar el cuerpo del trabajador, atrapado bajo la máquina.

Por su parte, sanitarios del Summa 112 tan solo han podido confirmar el fallecimiento del trabajador, que presentaba politraumatismos provocados por la pala de la retroexcavadora.

La Policía Nacional ha colaborado en el suceso, que ahora investiga Policía Municipal de Madrid.

Nueva maniobra temeraria: un hombre circula 11 kilómetros en sentido contrario con un patinete eléctrico

Nueva maniobra temeraria: un hombre circula 11 kilómetros en sentido contrario con un patinete eléctrico

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de Samur 112

Muere un trabajador aplastado por una retroexcavadora en una planta de gestión de residuos de Vallecas

Nueva maniobra temeraria: un hombre circula 11 kilómetros en sentido contrario con un patinete eléctrico

Nueva maniobra temeraria: un hombre circula 11 kilómetros en sentido contrario con un patinete eléctrico

Imagen de una silla autopropulsada en Benidorm

Benidorm limita el uso de las sillas autopropulsadas

Menores con un móvil
Educación

Los 'curis' ponen en alerta a institutos: primeras expulsiones por las cuentas con memes que humillan a alumnos y profesores

Coche Policía Nacional
Andalucía

Un hombre vive 10 días con el cadáver de su madre en su casa de Cádiz

Informe sobre menores y pantallas de la plataforma Z
Protección digital

Los expertos recomiendan evitar las pantallas hasta los seis años y retrasar el móvil propio hasta los 16

La Plataforma Control Z propone limitar el uso digital en menores y pide que los colegios prioricen el aprendizaje sin pantallas y la protección de la salud infantil.

El momento en el que los agentes atienden al bebé
Madrid

El angustioso momento en que dos agentes de Policía Nacional salvan a un bebé que se ahogaba en Madrid

Los hechos tuvieron lugar en el centro de Madrid, pero afortunadamente el bebé fue devuelto a sus padres sano y salvo.

Paisaje de otoño

Por qué los días se acortan tan rápidamente en otoño

Pies de un bebé

Investigan la muerte repentina de un bebé de 15 meses en Tenerife

Perros y gatos encerrados a oscuras en muebles de cocina en una casa de Velez-Málaga

Perros y gatos encerrados a oscuras en muebles de cocina en una casa de Velez-Málaga

Publicidad