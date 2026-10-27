Muere un trabajador aplastado por una retroexcavadora en una planta de gestión de residuos de Vallecas

Fatal suceso el que ha ocurrido este martes. Un hombre de 45 años ha muerto aplastado por la pala de una máquina retroexcavadora mientras desempeñaba sus funciones en una planta de gestión de residuos en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

Ha sido sobre las 13:40 horas cuando se han producido los hechos en las instalaciones, que están situadas en la calle Almería. Hasta allí se han trasladado los Bomberos de Madrid para liberar el cuerpo del trabajador, atrapado bajo la máquina.

Por su parte, sanitarios del Summa 112 tan solo han podido confirmar el fallecimiento del trabajador, que presentaba politraumatismos provocados por la pala de la retroexcavadora.

La Policía Nacional ha colaborado en el suceso, que ahora investiga Policía Municipal de Madrid.