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Investigan la muerte repentina de un bebé de 15 meses en Tenerife

Cuando los médicos llegaron a la vivienda encontraron al bebé en parada cardiorrespiratoria.

Pies de un bebé

Pies de un bebé Istock

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Gracia López
Gracia López
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La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de un niño de corta edad que fue hallado sin vida el pasado domingo, 25 de octubre, en una vivienda de la localidad de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife.

Fue su familia la que avisó a los servicios de emergencia al comprobar que el pequeño no podía respirar y no respondía a los estímulos. Rápidamente se movilizó un amplio dispositivo de emergencias con varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario e incluso un helicóptero medicalizado.

Cuando los médicos llegaron a la vivienda encontraron al bebé en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron las maniobras de reanimación pero solo pudieron certificar su muerte.

Sin señales de violencia

Al lugar de los hechos se desplazaron también agentes de la policía local y la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación. Tras las primeras inspecciones concluyeron que no había signos de violencia o lesiones físicas en la víctima.

A la espera de los resultados definitivos de la autopsia que realizan los profesionales del instituto de medicina legal de Santa Cruz de Tenerife, las primeras conclusiones médicas apuntan a una muerte por anafilaxia, donde la presión bajó drásticamente y se produjo un estrechamiento de las vías respiratorias que terminaron produciendo un colapso mortal en el menor.

Este choque pudo estar producido por una reacción alérgica o por una intoxicación alimentaria, según la investigación médica y policial preliminar.

El juzgado de guardia de Granadilla de Abona se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos y determinar las causas concretas que produjeron la muerte del bebé.

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