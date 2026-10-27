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El angustioso momento en que dos agentes de Policía Nacional salvan a un bebé que se ahogaba en Madrid

Los hechos tuvieron lugar en el centro de Madrid, pero afortunadamente el bebé fue devuelto a sus padres sano y salvo.

El momento en el que los agentes atienden al bebé

Dos agentes de Policía Nacional salvan a un bebé que se estaba ahogando | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Las imágenes que acompañan esta noticia son del angustioso momento que unos padres han vivido en el centro de Madrid junto a su hijo. Emergencias recibió el aviso de que un bebé se estaba ahogando, ante lo que dos agentes de Policía Nacional se desplazaron de inmediato y consiguieron estabilizar al pequeño mediante la maniobra de Heimlich. El niño fue devuelto después, sano y salvo, a su madre.

Los agentes que se desplazaron hasta la zona son Fran y César, detalla 'Telemadrid', quienes han explicado que "nos entró a través de CIMACC 091, en servicio urgente, que un niño de cuatro meses no respondía a estímulos y que estaba atragantándose", por lo que no había ni un minuto que perder. Mientras el indicativo policial 16 se dirigía al lugar, también se avisó a los servicios sanitarios del Samur.

Cuando llegaron a la plaza de María Soledad Torres Acosta, los agentes se dieron de bruces con una angustiosa escena. "Vimos a un grupo de unas diez personas agitando los brazos y eso llamó nuestra atención", cuentan al citado medio.

César cogió al bebé y explica que "la cara la tenía cianótica, un poquito azulada, y vi que estaba atragantado. Así que me lo puse en el antebrazo y comencé a darle golpes interescapulares", detalla el policía, que actuó muy rápido para liberar las vías respiratorias del niño. Tras ello, el bebé comenzó a llorar, algo que empezó a tranquilizar a los presentes.

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