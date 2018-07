La novia del turista que se fracturó el cuello tras tirarse de cabeza a una piscina en Magaluf pide dinero para trasladarlo a su país

La novia del joven que se encuentra hospitalizado en el hospital de Sos Espases en Palma de Mallorca después de tirarse de cabeza a una piscina de poca profundidad en un hotel de Magaluf, pide ayuda para poder regresar a su país. A través de una petición en Go Found Me, Simona Malarova pide ayuda para que ella y Richard Budi puedan volver a casa.

Ambos viajaron a Magaluf de vacaciones "para celebrar el 26 cumpleaños de Richard". "Todo iba bien, estábamos teniendo los mejores momentos de nuestras vidas hasta que se convirtió en la peor pesadilla de la historia", reconoce la joven en el escrito.

Richard saltó a una piscina y se rompió un hueso en el cuello, fue sometido a cirugía y quedó ingresado en la UCI. "Sin seguro de viaje y sin la tarjeta sanitaria europea", lamenta la novia.

"Respira a través de un tubo, ya que sus pulmones están muy débiles y no puede respirar por sí mismo. Puede mover la cabeza y los hombros, pero no puede moverse ni sentir desde el pecho hasta los pies", cuenta la joven en la petición. El hospital Son Espases, en el que está ingresado, no tiene las máquinas necesarias y no puede darle el tratamiento que necesita.

Simona pide ayuda para "transportar a Richard en una ambulancia aérea a un hospital en el Reino Unido, donde podrán ayudarlo con su respiración y el movimiento de su cuerpo". Todo el transporte cuesta unos 20.0000€, por lo que pide las donaciones.