Búsqueda desesperada en Huelva: roban el implante coclear de un niño y sin él no puede oír

El dispositivo, valorado en casi 14.000 euros, fue sustraído en la playa de La Antilla mientras el menor jugaba

Estefanía Ruiz
Publicado:

La familia de un niño con discapacidad auditiva vive horas de angustia tras el robo del implante coclear que permite al menor escuchar. El suceso ocurrió el pasado fin de semana en la playa de La Antilla, a la altura de Santa Pura, en Huelva. El aparato se encontraba dentro de una caja circular negra con cierre de rosca, guardada en una mochila roja que fue sustraída mientras el pequeño jugaba con unos amigos en la arena.

Según relata el padre del menor, Julián Guerra, a Huelva Información , el robo se produjo cuando alguien observó que los niños guardaban un teléfono móvil en la mochila. "Parece que aprovecharon ese momento para llevársela. Cuando quisimos darnos cuenta, ya no estaba" , explica.

El implante, compuesto por la antena y la batería, alcanza un valor cercano a los 13.800 euros y está adaptado exclusivamente al menor, por lo que no puede ser utilizado por ninguna otra persona. "Sin él no puede oír", recuerda el padre, quien insiste en que el dispositivo "no tiene valor de reventa" y pide a quien lo tenga que lo devuelva cuanto antes.

La familia ha lanzado un mensaje en redes sociales que se ha viralizado en pocas horas, solicitando la colaboración ciudadana. "Si alguien lo encuentra, que lo entregue en el Talliskón o se ponga en contacto conmigo. Se recompensará a quien lo devuelva", señala Guerra.

La Guardia Civil ya ha abierto una investigación tras recibir la denuncia. Mientras tanto, vecinos y usuarios de redes sociales de toda España se han volcado en difundir el caso, con la esperanza de que el implante reaparezca.

"Estamos viviendo una auténtica agonía desde que descubrimos que había desaparecido. Solo queremos que lo devuelvan para que nuestro hijo pueda seguir escuchando", concluye el padre.

Búsqueda desesperada en Huelva: roban el implante coclear de un niño y sin él no puede oír
