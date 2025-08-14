Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
VÍDEO: Este es el rayo que provocó el incendio de nivel 2 en Teresa de Cofrentes, Valencia

Un rayo provocó ayer un grave incendio en Teresa de Cofrentes en Valencia, que ha ascendido al nivel 2 del Plan Especial contra Incendios Forestales.

Natalia López
Actualizado:
Publicado:

Un rayo cayó sobre Teresa de Cofrentes, Valencia en la tarde del 13 de agosto en torno a las 15:46 horas. Este suceso inició un incendio forestal que se propagó rápidamente por una zona escarpada y de difícil acceso, lo que ha dificultado las labores iniciales de contención.

En respuesta, los responsables de emergencias activaron el nivel 2 del Plan Espacial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), una medida que conlleva la movilización de recursos y la coordinación entre diferentes administraciones.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que se están centrando principalmente en contener el fuego desde el aire: "Se está actuando en una zona de difícil acceso terrestre que es esta escarpada, actualmente el perímetro es muy disperso e irregular".

Por su parte, Juan Carlos Escudero, oficial de guardia de los bomberos de Valencia, ha destacado que al ser un terreno "disperso e irregular", ayuda a "se propagara, tampoco ha ayudado mucho la tormenta que ha venido después que ha generado vientos erráticos".

Dificultades en la extinción

Las tormentas eléctricas combinadas con las fuertes rachas de viento que se han producido en la zona, no solo iniciaron el incendio, sino que están dificultando su extinción.

Además, varias pedanías han tenido que ser desalojadas de forma preventiva, el humo denso y el olor a quemado alcanzan ya localidades situadas hasta a 30 kilómetros, como Almansa en Albacete.

La UME se unió al dispositivo de contención junto a brigadas forestales, bomberos de la Generalitat y el Consorcio Provincial. En total, en estos momentos hay alrededor de 11 medios aéreos y brigadas terrestres que están trabajando sobre el terreno junto a los voluntarios.

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acompañado del presidente de la Diputación, Vicente Mompó, visitaron en la noche del miércoles para supervisar la evolución y agradecer el esfuerzo que están llevando a cabo los equipos.

Asimismo, Mazón ha publicado en sus redes sociales un llamado a la población para extremar la precaución ante el riesgo extremo de incendios que azotan España.

