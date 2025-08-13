Incendios
Última hora de los incendios en España en directo: seis incendios activos arrasan miles de hectáreas y movilizan a miles de personas
Desde Galicia hasta Madrid, pasando por Extremadura, Castilla y León o Cádiz, la ola de incendios deja ya dos víctimas mortales, decenas de heridos y miles de desalojados mientras el Gobierno activa la preemergencia.
Castilla y León es el epicentro de esta ola de incendios. Hay 14 focos activos, con más de 2.500 personas evacuadas. El incendio más virulento es el de Puercas (Zamora), que amenaza la Sierra de la Culebra y ha desplazar a los vecinos de Puercas y Ferreruela de Tábara.
Otro gran frente en Molézuelas de la Carballeda se expandió hacia León, consumiendo más de 3.500 hectáreas y provocando el fallecimiento de un voluntario. En el Bierzo, el incendio de Yeres, que arrasa el entorno histórico de Las Médulas, ya ha calcinado hasta 1.500 hectáreas y podría unirse al de La Cabrera, multiplicando el riesgo.
El presidente Sánchez ha advertido que será una "noche difícil" e impulsó la activación de la fase de preemergencia, mobilizando más de 6.000 efectivos, entre ellos la UME y fuerzas de seguridad.
Galicia
Ourense enfrenta la situación más crítica del país. La Xunta ha declarado nivel 2 de emergencia provincial debido a una "oleada de incendios simultáneos", muchos de ellos incontrolados. Los focos han devastado más de 4.300 hectáreas, especialmente en el macizo central; el incendio en Chandrexa de Queixa supera las 3.000 hectáreas.
El fuego ha obligado a cortar la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia y la autovía AG‑53, N‑525, complicando comunicaciones críticas .
Madrid (Tres Cantos)
En Tres Cantos, un incendio devastador calcinó más de 1.500 hectáreas, y causó la muerte de un trabajador rural que intentaba salvar a sus caballos . Aunque actualmente el perímetro del fuego está estabilizado, la situación obligó al desalojo de cientos de vecinos.
Extremadura (Cáceres y Badajoz)
Extremadura declaró ayer la situación operativa 2 del Plan Infocaex, harto afectada por 11 incendios activos. Vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa fueron evacuados preventivamente y alojados por Cruz Roja. En los valles del Jerte y del Ambroz se interrumpieron varias carreteras provinciales y hoy habrá reunión de emergencia para coordinar esfuerzos.
Andalucía y Castilla-La Mancha
En Andalucía, el incendio en Tarifa (Sierra de la Plata) está estabilizado; no alcanzó zonas residenciales pero arrasó una sierra completa. En Huelva, un incendio originado por un rayo sigue activo y ha obligado a evacuar a unas 200 personas. Castilla-La Mancha registraba seis focos activos y una mejora en Navalmoralejo (Toledo), que quemó unas 3.000 hectáreas y mantiene el nivel operativo en 2.
Última hora de los incendios en España en directo: Ourense, cercada por el peor incendio del año en Galicia
Doce incendios permanecen activos en Ourense, la provincia más afectada de Galicia. Más de 5.000 hectáreas han ardido, convirtiéndose en el peor incendio del año.
Cuatro bomberos han resultado heridos, dos de ellos graves, durante las labores de extinción en Oímbra, donde las llamas han calcinado más de 80 hectáreas.
El fuego ha obligado a cortar carreteras y ha dejado varias zonas sin luz por daños en el tendido eléctrico. La Xunta mantiene el nivel 2 de emergencia.
Última hora de los incendios en España en directo: Abejera, en Zamora, registra seis heridos por el fuego
El incendio declarado en Abejera, Zamora, avanza rápidamente debido a las fuertes rachas de viento. Las llamas, muy próximas a otro foco activo, han dejado seis heridos.
En total, la comunidad suma ya más de 7.000 evacuados. Los vecinos relatan que tuvieron que salir corriendo ante la cercanía del fuego.
Las tareas de extinción se dificultan por las altas temperaturas y el terreno. El riesgo de que las llamas alcancen viviendas mantiene en alerta a los equipos de emergencia.
Última hora de los incendios en España en directo: muere un voluntario en las labores contra el fuego en León
La ola de incendios en Castilla y León deja un balance trágico: un voluntario ha fallecido mientras ayudaba en la extinción en la provincia de León.
Entre Zamora y León, al menos 12 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave y trasladadas a la UCI. Los trabajos continúan en condiciones extremas debido al viento.
Las autoridades piden máxima precaución y colaboración ciudadana para facilitar las evacuaciones y evitar que el fuego avance hacia zonas habitadas.
Última hora de los incendios en España en directo: León vive una noche de miedo por los incendios
En la provincia de León, las llamas obligaron a desalojar varias localidades cercanas a La Bañeza durante la madrugada. Más de 7.000 personas han abandonado sus hogares en Castilla y León ante el avance del fuego.
La Guardia Civil recorrió las calles advirtiendo a los vecinos: "Que nos tenemos que ir, eso nos han dicho". El temor a que las llamas alcancen las casas provoca escenas de angustia. El viento y las altas temperaturas complican la extinción.
Última hora de los incendios en España en directo: Buenos días
¡Buenos días! Abrimos un minuto a minuto de toda la actualidad de los incendios en España. A lo largo del día informaremos de todos los avances que se vayan produciendo.
