Última hora de los incendios en España en directo: seis incendios activos arrasan miles de hectáreas y movilizan a miles de personas

Castilla y León es el epicentro de esta ola de incendios. Hay 14 focos activos, con más de 2.500 personas evacuadas. El incendio más virulento es el de Puercas (Zamora), que amenaza la Sierra de la Culebra y ha desplazar a los vecinos de Puercas y Ferreruela de Tábara.

Otro gran frente en Molézuelas de la Carballeda se expandió hacia León, consumiendo más de 3.500 hectáreas y provocando el fallecimiento de un voluntario. En el Bierzo, el incendio de Yeres, que arrasa el entorno histórico de Las Médulas, ya ha calcinado hasta 1.500 hectáreas y podría unirse al de La Cabrera, multiplicando el riesgo.

El presidente Sánchez ha advertido que será una "noche difícil" e impulsó la activación de la fase de preemergencia, mobilizando más de 6.000 efectivos, entre ellos la UME y fuerzas de seguridad.

Galicia

Ourense enfrenta la situación más crítica del país. La Xunta ha declarado nivel 2 de emergencia provincial debido a una "oleada de incendios simultáneos", muchos de ellos incontrolados. Los focos han devastado más de 4.300 hectáreas, especialmente en el macizo central; el incendio en Chandrexa de Queixa supera las 3.000 hectáreas.

El fuego ha obligado a cortar la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia y la autovía AG‑53, N‑525, complicando comunicaciones críticas .

Madrid (Tres Cantos)

En Tres Cantos, un incendio devastador calcinó más de 1.500 hectáreas, y causó la muerte de un trabajador rural que intentaba salvar a sus caballos . Aunque actualmente el perímetro del fuego está estabilizado, la situación obligó al desalojo de cientos de vecinos.

Extremadura (Cáceres y Badajoz)

Extremadura declaró ayer la situación operativa 2 del Plan Infocaex, harto afectada por 11 incendios activos. Vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa fueron evacuados preventivamente y alojados por Cruz Roja. En los valles del Jerte y del Ambroz se interrumpieron varias carreteras provinciales y hoy habrá reunión de emergencia para coordinar esfuerzos.

Andalucía y Castilla-La Mancha

En Andalucía, el incendio en Tarifa (Sierra de la Plata) está estabilizado; no alcanzó zonas residenciales pero arrasó una sierra completa. En Huelva, un incendio originado por un rayo sigue activo y ha obligado a evacuar a unas 200 personas. Castilla-La Mancha registraba seis focos activos y una mejora en Navalmoralejo (Toledo), que quemó unas 3.000 hectáreas y mantiene el nivel operativo en 2.

