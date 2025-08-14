Muere una mujer en el incendio de una vivienda en ruinas en Tomares, Sevilla

Una mujer ha fallecido en la madrugada de este jueves 14 de agosto, en la que se ha declarado un incendio en una vivienda que se encontraba en ruinas en Tomares,Sevilla, ubicada en la calle Camino Viejo.

El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido la alerta en torno a las 2:30 horas de la madrugada, con avisos de los vecinos que fueron sorprendidos por el fuego y temían que hubiera personas atrapadas en su interior. Al lugar acudieron de inmediato los bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. De forma posterior fue la Policía Local quien confirmó al 112 el fallecimiento de una mujer en el siniestro.

Según las autoridades la víctima se encontraba sola en el interior cuando el fuego se propagó. El estado en el que se encuentra el edificio ha provocado que tenga que ser precintado de inmediato para poder preservar la seguridad de los ciudadanos. Por el momento no se conocen los datos sobre la identidad ni la edad de la fallecida, y tampoco se han revelado las causas de lo que llevo a que se originara el incendio.

La Guardia Civil continuará con la investigación para esclarecer lo ocurrido e intentar averiguar en qué circunstancias se originó el fuego.

Incendio en Terrassa

En la mañana del miércoles 13 de agosto, una mujer falleció en un incendio que se originó en una vivienda y quemó un tercer piso en el pasaje de la Castellassa de Terrassa en Barcelona. Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso de incendio en torno a las 06:19 horas de la madrugada. Al lugar acudieron 3 camiones de agua, 1 autoescalera y 1 vehículo de coordinación y mando.

Cuando llegaron al edificio el fuego se estaba desarrollando en el tercer piso de un bloque con planta baja y 5 pisos. Al realizar las labores de extinción y lograr entrar al edificio con la sospecha de que podría haber alguien en su interior, encontraron el cuerpo sin vida de la mujer.

El fuego calcinó por completo una habitación y el comedor de la vivienda, el resto de la casa quedó afectada por las altas temperaturas y el humo.

