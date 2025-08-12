Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una niña de 6 años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

El accidente ha tenido lugar esta tarde en el giro entre las calles Xàtiva y San Vicente a la altura de la plaza de san Agustín y la niña ha fallecido en el lugar.

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia

Imagen de archivo de dos operarios del SAMU de Valencia Europa Press

Ángel Granero
Publicado:

Una niña de 6 años ha muerto esta tarde tras ser atropellada en el centro de la ciudad de Valencia tal y como ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente ha tenido lugar esta tarde en el giro entre las calles Xàtiva y San Vicente a la altura de la plaza de san Agustín. Por el momento se desconocen las cusas que han envuelto al suceso pero si que se ha visto implicada una ambulancia.

Se han movilizado hasta la zona dos unidades del SAMU, para asistir a la menor con manibras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.

