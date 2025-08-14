Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Denuncian a un restaurante de Ibiza por cobrar 12 euros por un cuelgabolsos

Facua solicita la apertura de un expediente sancionador al establecimiento por considerar la práctica abusiva.

Gancho cuelgabolso

Gancho cuelgabolsoPixabay

Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern balear contra un restaurante de Ibiza al que acusa de cobrar 12 euros por un gancho para colgar bolsos en la mesa, conocido como cuelgabolsos.

Según la organización, el caso salió a la luz tras la publicación en la red social X de la experiencia de una clienta de un restaurante. La afectada relató que una camarera le ofreció colocar sus bolsos en el soporte, a lo que inicialmente se negó, pero aceptó tras la insistencia de la empleada. Posteriormente, comprobó que el utensilio aparecía en la cuenta bajo el concepto gancho bolsa, sin que se le hubiera informado previamente de su coste.

La versión del establecimiento

El restaurante ha explicado que comenzó a aplicar el cargo después de que varios clientes se llevaran el gancho pensando que era gratuito. Desde el local señalan que el artículo se ofrece como un servicio opcional y que el importe cobrado se descuenta del total si el cliente no se lo lleva.

"Se incluye en la cuenta como depósito, que se devuelve salvo que la persona quiera quedárselo como recuerdo", han indicado desde el establecimiento.

Argumentos de Facua

La federación de consumidores sostiene que este "descuido" se penaliza con "nada menos" que 12 euros, cuando un cuelgabolsos de este tipo "cuesta poco más de un euro". Para la entidad, la práctica es "abusiva" y contraria a la normativa estatal y autonómica que regula los derechos de los consumidores.

Facua señala que el restaurante no informa claramente de que el soporte no es un obsequio ni un servicio gratuito, pese a que lleva el logotipo del establecimiento. Según su denuncia, el cobro se realiza junto con la consumición salvo que el cliente indique expresamente lo contrario.

Posible sanción

La organización recuerda que para que este cobro sea legal, el restaurante debe informar de manera visible y previa sobre el precio del artículo, permitiendo que el cliente decida libremente si adquirirlo o no. De lo contrario, podría interpretarse como un regalo promocional.

Facua ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo que investigue el caso y, en su caso, inicie un expediente sancionador contra el restaurante.

