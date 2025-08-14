Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encerrada, atada con bridas y amenazada: el infierno de 48 horas que sufrió una mujer tras ser retenida por su ex pareja en Valencia

El hombre, de 39 años, la retuvo en su vivienda con amenazas de muerte.

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de PolicíaEFE

Era un sábado, concretamente el 9 de agosto, cuando una mujer se despertó y su expareja contactó con ella para invitarla a comer. Lo que parecía un simple reencuentro terminó convirtiéndose en una pesadilla que duró casi dos días, y con el hombre detenido por la Policía Nacional.

La mujer, vecina de Valencia, aceptó la invitación del hombre, de 39 años, con quien había mantenido una relación en el pasado. Todo transcurría con normalidad hasta que, después de comer, ella le indicó que debía irse a trabajar. En ese momento, todo cambió.

Inesperadamente él cerró la puerta con llave, le prohibió salir y, con un cuchillo en la mano, la amenazó de muerte si no aceptaba retomar la relación sentimental. Acto seguido, le quitó el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa, y la obligó a llamar a su jefe para decir que se encontraba indispuesta y no podría acudir al trabajo.

Al temer por su vida, la mujer obedeció, pero las horas siguientes fueron inolvidables para ella. El hombre decidió atarla de pies y manos con bridas y amordazarla para evitar que pidiera ayuda. Ni siquiera durante las comidas la liberaba. Tan solo le soltaba una mano por las noches, manteniendo la otra sujeta con una cuerda larga a la pata de la cama, de manera que no pudiera moverse con libertad.

Al día siguiente, domingo, el hombre salió a comprar comida y dejó a la víctima inmovilizada. Cuando regresaba, continuaban las amenazas y el trato humillante.

La situación se prolongó hasta el lunes por la mañana, cuando la mujer encontró la oportunidad de escapar. Su agresor no estaba en casa y ella logró liberarse de las ataduras. Salió corriendo descalza por la calle, pidiendo auxilio a gritos, hasta que consiguió llegar a un lugar seguro desde el que avisó a la Policía Nacional.

Los agentes recogieron su denuncia y, poco después, localizaron al sospechoso en su domicilio. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

La víctima relató con detalle las casi 48 horas que pasó retenida contra su voluntad, soportando amenazas de muerte, privación de libertad y un trato degradante. Según ha informado la policía, la autoridad judicial ha establecido una orden de alejamiento y la prohibición de cualquier tipo de comunicación del detenido con la mujer.

