Una pareja estafa 143.000 euros a un hombre con enfermedad neurodegenerativa en Tortosa

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Tortosa (Tarragona) a un hombre y una mujer, de 39 y 34 años, por presuntamente estafar más de 143.000 euros a un vecino de 76 años con una enfermedad neurodegenerativa y movilidad reducida. Según la policía catalana, la víctima vivía sola y no era consciente de que estaba firmando documentos que le perjudicaban económicamente.

La investigación señala que el detenido conoció al hombre hace aproximadamente un año, cuando acudió a su domicilio para realizar una reparación. Días después, regresó junto a su pareja y le solicitó dinero alegando una urgencia médica familiar. Este contacto inicial derivó, según los agentes, en "una relación de dependencia y explotación emocional".

En las semanas posteriores, la mujer se ofreció como cuidadora y la pareja comenzó a implicarse en la vida personal de la víctima. De acuerdo con los Mossos, lograron que firmara documentos sin comprender su contenido o bajo falsas promesas. Además, accedieron a su aplicación bancaria y obtuvieron el PIN de su tarjeta de crédito para realizar operaciones sin su consentimiento.

La policía indica que también utilizaron sus datos personales en trámites oficiales, cometiendo una suplantación de identidad. El perjuicio económico asciende a más de 143.000 euros, que los detenidos habrían retirado o transferido a lo largo de varios meses.

Delitos imputados y situación judicial

Ambos están acusados de administración desleal, estafa, usurpación de estado civil y falsificación documental. Tras su arresto el lunes, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Tortosa el martes.

Fuentes policiales han subrayado que el caso refleja un patrón recurrente de delitos cometidos contra personas mayores o en situación de vulnerabilidad, en los que se aprovecha la confianza para obtener beneficios económicos de forma ilícita.

