Las noticias de sociedad que no olvidaremos del 2018

1. Caso Diana Quer: los detalles y confesión de "El Chicle"

La denuncia de una joven que aseguró que un hombre había intentado meterla en el maletero de un coche tras amenazarla con un cuchillo propició la detención de 'El Chicle', a quien la Policía ya tenía vigilado desde hacía meses por el caso Diana Quer. El cadáver de la joven fue encontrado el 1 de enero de este año en un pozo de agua de una fábrica, en una zona próxima al lugar donde desapareció en Agosto de 2016. José Enrique Abuín Gey, más conocido como "El Chicle" nunca se ha mostrado colaborador con el juez que instruye el caso y ha dado versiones contradictorias, incluso, durante la reconstrucción de los hechos. Será juzgado con jurado popular por los delitos contra la libertad sexual, detención ilegal y homicidio.

2. Desaparición y muerte del niño Gabriel

Gabriel Cruz, que tenía ocho años, desapareció el pasado 27 de febrero en Níjar, Almería. Doce días después, su cadáver fue encontrado cuando Ana Julia Quezada, la que era pareja de su padre en ese momento, lo trasladaba en el maletero de su coche. Ana Julia se declaró culpable del crimen. Desde el momento de la desaparición del pequeño, los padres de Gabriel despertaron una corriente de solidaridad. Decenas de personas participaron en las tareas de búsqueda. Pronto un "pescaíto" se convirtió en símbolo de la esperanza por encontrarlo con vida. Las redes sociales se inundaron de mensajes y dibujos de peces porque Gabriel quería ser biólogo y por eso su madre le llamaba "pescaito". Agentes de la Guardia Civil trabajaban contra reloj porque querían encontrarlo vivo. La noticia de su asesinato conmocionó a todos, también al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que comunicó personalmente la noticia a los padres. El niño, según la autopsia, fue golpeado en la cabeza y axfisiado dos horas después de su desaparición. Ana Julia siempre ha intentado presentar la muerte de Gabriel como un accidente. Será juzgada por un jurado popular por los delitos de asesinato y contra la integridad moral.

3.La sentencia de "La Manada" : #NoesNo #YoSiTeCreo

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a los cinco hombres conocidos como 'La Manada" a un total de 9 años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por la agresión sexual a una joven en Pamplona durante los sanfermines de 2016 de la que estaban acusados. El tribunal entendió que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que hubiera violencia o intimidación. Además los condenados tienen que indemnizar a la víctima con 50.000 euros y se les impone una prohibición de comunicación con ella por 15 años. Esta sentencia provocó que decenas de asociaciones feministas convocaran manifestaciones de protesta bajo lemas como "No es abuso, es violación" ‘No es no", "Yo si te creo". Luego, esas mismas organizaciones promovieron los puntos violeta, espacios seguros para las mujeres en grandes eventos.

4. Las otras Manadas:También condenables pero no tan mediáticas.

Después de conocerse la sentencia de "la Manada" se registraron otros casos similares como el de La Manada de Alicante. Diez individuos fueron detenidos en Alicante, presuntamente por agredir sexualmente a tres menores de edad fugadas de un centro de menores, a las que ofrecían drogas y dinero para llevarlas a un domicilio. Una de las jóvenes, de tan solo 14 años, estuvo encerrada durante 24 horas en un piso, donde los miembros de la banda la agredieron y abusaron sexualmente de ella en repetidas ocasiones. También en la Comunidad Valenciana, la Policía detiene a tres hombres por la violación de una joven de 19 años en Alicante. Uno de los presuntos autores del delito fue detenido cuando pretendía huir del país. Los cuatro detenidos son de nacionalidad argelina. El pasado mes de junio, los Mossos d’Esquadra detuvieron a cuatro hombres por considerarlos los autores de una violación grupal en Molins de Rei a una chica de 21 años. La agresión múltiple tuvo lugar el 19 de mayo en las inmediaciones de la estación de tren. También fueron detenidos otros cuatro hombres que se hacían llamar 'la nueva manada' por participar en una violación en grupo a una menor en Maspalomas, en Canarias.

5. El debate de la prisión permanente revisable

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, inicia junto al padre de Mari Luz Cortés y el de Marta del Castillo una campaña de recogida de firmas para que no se derogue la prisión permanente revisable. Se unirán después otras familias cuyos hijos fueron asesinados violentamente. Más de tres millones de personan apoyan con su firma esta iniciativa. Según Quer, se pretende la protección de los derechos de la mujer no sólo en el ámbito de la violencia de género" sino también "en la protección de los jóvenes y de los más vulnerables". "La prisión permanente revisable es la única medida que puede responder ahora a la necesidad de amparar la protección de nuestros jóvenes". Juan Carlos Quer destaca que la intención de esta petición es hacer una "sociedad más segura" y "mejorar" el sistema penal para evitar que "asesinos y violadores sin reinsertar" salgan en libertad.

6. El Aquarius: símbolo de la crisis de las políticas migratorias de la UE

El buque "Aquarius" gestionado por Médicos sin Fronteras, navegaba con 629 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Solicitaba un puerto donde desembarcar pero las autoridades italianas y las de Malta les cierran las puertas. Es entonces cuando el gobierno de Pedro Sánchez ofrece el puerto de Valencia. Unicef y la UE aplauden la solidaridad de España. Se pone en marcha lo que se conoce como operación "Esperanza Mediterráneo". De los migrantes que llegaron 493 permanecen en España bajo el sistema estatal de acogida. Hace pocos días, las Ongs que operaban con el "Aquarius" han anunciado que ponen punto y final a las actividades del barco de rescate, emblema de sus operaciones de salvamento marítimo durante la última crisis migratoria, tras denunciar una "campaña de desprestigio" procedente de varios estados europeos, con Italia a la cabeza.

7. La Riada de Mallorca: la inundación más grave en años

Las graves inundaciones en Mallorca afectaron especialmente al municipio de Sant Llorenç des Cardassar el pasado 9 de octubre y fallecieron 13 personas, entre ellas un niño de cinco años cuyo cadáver buscaron durante una semana . Cayeron 233 litros por metro cuadrado y 120 en dos horas provocaron que un torrente se desbordara.

Dejó un panorama desolador y daños materiales incalculables. Vecinos de otras localidades, entre ellos el tenista Rafa Nadal, se volcaron en ayudar a los vecinos de las zonas más afectada Los Reye Felipe y Letizia asistieron en Manacor al funeral por las víctimas.

8.Juicio Pioz

El tribunal del jurado declaró a Patrick Nogueira culpable del asesinato de sus tíos y de sus primos de 1 y 4 años en Pioz (Guadalajara), con intencionalidad, ensañamiento con los menores y sin considerar ningún eximente. A los dos adultos, los mató, descuartizó y metió en bolsas de plástico y a los dos niños, tras asesinarlos, los guardó también en bolsas de plástico. Los cuerpos sin vida de los cuatro miembros de la familia no fueron descubiertos hasta un mes después, en concreto el 17 de septiembre de 2016, cuando un empleado de mantenimiento alertó a los vigilantes de seguridad de la urbanización del mal olor que procedía de la vivienda. En su alegato final, Nogueira pidió perdón .

9. El Rey del Cachopo: acusado de descuartizar a su novia

César Román, el empresario conocido como el Rey del Cachopo, fue detenido en un restaurante de Zaragoza acusado de ser el autor de la muerte de su novia Heidi Paz Bulnes. El cuerpo de la joven apareció desmembrado en una maleta en agosto en una nave propiedad del cocinero. La detención se produjo gracias a la colaboración de la dueña del local, que sospechó de él y dio aviso a la Policía. El presunto homicida se identificaba con un nombre falso y había cambiado de apariencia física."El Rey del Cachopo" ha negado siempre su implicación en los hechos, su caso se instruye en un juzgado de violencia de género, y él ha pedido que le dejen ser cocinero en la cárcel de Soto del Real donde está recluido.

10. Laura Luelmo, la joven que fue a Huelva a cumplir su sueño como profesora: #LauraSomosTodas

Cinco días se buscó a Laura Luelmo, una joven profesora de 26 años, desaparecida en la localidad ovetense de El Campillo. Agentes de la Guardia Civil encontraron su cadáver semidesnudo en un paraje a unos 5 km de dónde desapareció. La joven había manifestado a su novio la intranquilidad que le generaba un vecino porque siempre la estaba vigilando. Se trataba de Bernardo Montoya que finalmente fue localizado y detenido acusado de la agresión sexual y asesinato de Laura Luelmo. La autopsia reveló que Laura murió de un fuerte golpe en la cabeza dos días o tres después de ser raptada. El caso agitó las redes sociales y el debate sobre la prisión permanente revisable. Montoya, había salido en octubre de prisión tras cumplir condena por el asesinato de otra mujer.